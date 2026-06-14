احمد دیناری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی در یادداشتی نوشت: در ۲۰ خرداد به مناسبت روز جهانی صنایع دستی و روز ملی فرش دستباف، همایشی با مشارکت اداره کل صنعت، معدن و تجارت، کمیسیون صنایع دستی و فرش اتاق بازرگانی بجنورد، اتاق تعاون استان و اتحادیه تعاونی های صنایع دستی برگزار کردیم که با حضور استاندار، معاونان استاندار، نمایندگان مجلس، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران، شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، فعالان گردشگری، صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی، اصحاب رسانه، مدیران عامل بانک‌های عامل و جمع کثیری از علاقه‌مندان همراه بود و به اذعان بسیاری از فعالان این حوزه و شرکت کنندگان، این گردهمایی یکی از پرمخاطب‌ترین و اثرگذارترین برنامه‌های گرامیداشت روز جهانی صنایع دستی در سال‌های اخیر استان بود. اما من معتقدم ارزش واقعی این رویداد تنها در تعداد شرکت‌کنندگان خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در شکل‌گیری یک هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی، شبکه بانکی، تشکل‌های حرفه‌ای و جامعه هنرمندان استان نهفته است.

شعار امسال هفته صنایع دستی «صنایع دستی؛ اصالت، هویت، اقتصاد خلاق» بود؛ شعاری که به باور من باید به یک راهبرد اجرایی تبدیل شود. صنایع دستی تنها یک فعالیت فرهنگی نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین مصادیق اقتصاد خلاق و اقتصاد مقاومتی است. هنرمندان این حوزه با اتکا به دانش بومی، مهارت‌های فردی و سرمایه‌ای اندک، محصولاتی خلق می‌کنند(همچون فرش دورو، گلیم سفره کردی، چادرشب و ...)که ضمن حفظ هویت فرهنگی، قابلیت حضور در بازارهای ملی و بین‌المللی را دارند.

نگاهی به عملکرد ماه‌های گذشته ما در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نشان می‌دهد که صنایع دستی در خراسان شمالی وارد مرحله‌ای تازه از توسعه شده است و از مهرماه ۱۴۰۴ تا پایان خردادماه ۱۴۰۵، مجموعه‌ای از اقدامات زیرساختی، حمایتی و توسعه‌ای در استان به اجرا درآمد که بخشی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

- افتتاح خانه صنایع دستی بجنورد با حضور معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

- برگزاری نشست‌های تخصصی با فعالان صنایع دستی و گردشگری در شهرستان‌های مختلف استان

- اعطای گواهی روستای ملی چادرشب‌بافی روئین در شهرستان اسفراین

- برگزاری جشنواره و مسابقه نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی

- آموزش ۱۷۵۰ نفر در رشته‌های مختلف صنایع دستی

- پرداخت حدود ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به هنرمندان، صنعتگران و فعالان حوزه اقامتگاههای بومگردی

- صدور بیش از ۱۱۰۰ فقره مجوز فعالیت در حوزه صنایع دستی (مجوزهای سه گانه)

- برگزاری جشنواره کاربوم با همکاری صندوق کارآفرینی امید

- توسعه تعاملات ملی و معرفی ظرفیت‌های صنایع دستی استان در سطح کشور

در همایش گرامیداشت روز جهانی صنایع دستی همچنین از جمعی از پیشکسوتان، هنرمندان شاخص و برندگان مسابقه نشان ملی مرغوبیت تقدیر شد؛ اقدامی که علاوه بر پاسداشت جایگاه بزرگان این عرصه، انگیزه‌ای مضاعف برای نسل جوانِ هنرمند ایجاد می‌کند.

رونمایی از «کیف گنجینه فرهنگ‌ها» به عنوان یک بسته تبلیغی و فرهنگیِ ویژه و خلاقانه و همچنین اثر فاخر تصویری شهر تاریخی بلقیس در شب( پروژه نورپردازی این بنای ارزنده ی تاریخی با اعتباری دو میلیارد تومانی در پایان سال ۱۴۰۴ انجام شد) نیز از دیگر بخش‌های این رویداد بود؛ آثاری که می‌توانند نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی خراسان شمالی ایفا کنند.

با این حال، آنچه اهمیت بیشتری دارد، افق پیش‌رو و برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۵ است. برنامه‌هایی که با هدف توسعه اشتغال، افزایش درآمد هنرمندان، تقویت برندهای بومی و گسترش بازار صنایع دستی طراحی شده‌اند که برخی از آنها عبارتند از:

- افتتاح خانه‌های صنایع دستی در شهرستان‌های اسفراین، شیروان و سملقان

- پرداخت حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به هنرمندان و صنعتگران و کسب و کارهای مرتبط همچون اقامتگاههای بومگردی

-آموزش حداقل یک‌هزار و ۹۵۰ نفر

- آموزش زندانیان در حوزه صنایع دستی

- برگزاری نشست‌های تخصصی در تمامی شهرستان‌های استان

- اجرای طرح «هر خانه یک کارگاه» در محله پایلوت شهر بجنورد

- تدوین سند برندینگ شهر ملی آجیل و خشکبار فاروج

- راه‌اندازی کمپین خرید صنایع دستی ایرانی

- برگزاری نمایشگاه ملی صنایع دستی و جشنواره اقوام

- حضور مؤثر در نمایشگاه‌های ملی صنایع دستی از جمله مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سال جاری است.

واقعیت این است که صنایع دستی در خراسان شمالی صرفاً یک حوزه فرهنگی نیست؛ بلکه ظرفیتی بزرگ برای ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارها، توانمندسازی زنان، توسعه روستاها، حفظ هویت فرهنگی و رونق گردشگری محسوب می‌شود. و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی، شرکت‌های خصوصی و فعالان اقتصادی، صنایع دستی را به عنوان بخشی از زنجیره توسعه اقتصادی استان ببینند. خرید هدایای سازمانی و سوغات از تولیدات هنرمندان استان، اقدامی ساده اما بسیار مؤثر در حمایت از تولید، اشتغال و اقتصاد خلاق خواهد بود.

خراسان شمالی سرزمین فرهنگ‌ها، اقوام و هنرهای اصیل است. اگر بتوانیم میان میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری و اقتصاد پیوندی مؤثر برقرار کنیم، به طور قطع صنایع‌دستی نه تنها حافظ هویت گذشته خواهد بود، بلکه به یکی از پیشران‌های توسعه آینده استان خراسان شمالی نیز تبدیل خواهد شد.

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