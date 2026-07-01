۱۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۴

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان خبر داد:

آمادگی کامل تأسیسات گردشگری همدان برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید

آمادگی کامل تأسیسات گردشگری همدان برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان از آمادگی کامل مجموعه گردشگری استان برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع و مسافران در ایام برگزاری مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن معصوم‌علیزاده چهارشنبه ۱۰ تیر در جلسه ستاد برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید، ضمن تبیین ویژگی‌ها و خصوصیات اخلاقی رهبر شهید، آخرین برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم را تشریح کرد. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: در استان همدان، ستاد برگزاری مراسم با تشکیل ۱۳ کمیته تخصصی و به ریاست سپاه استان فعالیت خود را آغاز کرده است و دستگاه‌های اجرایی براساس مأموریت‌های تعیین‌شده، اقدامات لازم را در دستور کار دارند. 

او با بیان اینکه سه محور اصلی باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: بسیج و سامان‌دهی ظرفیت‌های استان، ارائه خدمات شایسته به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع و مسافران و هماهنگی برای اعزام علاقه‌مندان به مراسم در شهرهای تهران، قم و مشهد، سه محور اصلی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

معصوم‌علیزاده با اشاره به مسئولیت‌های حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری در این ایام، گفت: ستاد خدمات سفر استان به‌منظور ارائه خدمات مناسب به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع در مسیرهای تردد، به‌صورت فعال وارد عمل خواهد شد و تمامی ظرفیت‌های موجود در بخش گردشگری برای خدمت‌رسانی به زائران به کار گرفته می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان تأکید کرد: معاونت گردشگری اداره‌کل موظف است بر روند ارائه خدمات و عملکرد دستگاه‌های مرتبط و تأسیسات گردشگری نظارت مستمر داشته باشد و تمامی واحدهای اقامتی، پذیرایی و سایر تأسیسات گردشگری نیز با آمادگی کامل در این مأموریت مشارکت کنند.

او ادامه داد: خدمات پیش‌بینی‌شده در حوزه گردشگری شامل اسکان، پذیرایی، ارائه آمار و اطلاعات و راهنمایی شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع خواهد بود و نظارت بر فعالیت تأسیسات گردشگری در طول این مدت به‌صورت ویژه و مستمر انجام می‌شود تا خدمات مطلوب و در شأن شرکت‌کنندگان در مراسم ارائه شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041000758
آزاده صفی
دبیر محمد آوخ

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