به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن معصوم‌علیزاده چهارشنبه ۱۰ تیر در جلسه ستاد برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید، ضمن تبیین ویژگی‌ها و خصوصیات اخلاقی رهبر شهید، آخرین برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم را تشریح کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: در استان همدان، ستاد برگزاری مراسم با تشکیل ۱۳ کمیته تخصصی و به ریاست سپاه استان فعالیت خود را آغاز کرده است و دستگاه‌های اجرایی براساس مأموریت‌های تعیین‌شده، اقدامات لازم را در دستور کار دارند.

او با بیان اینکه سه محور اصلی باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: بسیج و سامان‌دهی ظرفیت‌های استان، ارائه خدمات شایسته به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع و مسافران و هماهنگی برای اعزام علاقه‌مندان به مراسم در شهرهای تهران، قم و مشهد، سه محور اصلی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

معصوم‌علیزاده با اشاره به مسئولیت‌های حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری در این ایام، گفت: ستاد خدمات سفر استان به‌منظور ارائه خدمات مناسب به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع در مسیرهای تردد، به‌صورت فعال وارد عمل خواهد شد و تمامی ظرفیت‌های موجود در بخش گردشگری برای خدمت‌رسانی به زائران به کار گرفته می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان تأکید کرد: معاونت گردشگری اداره‌کل موظف است بر روند ارائه خدمات و عملکرد دستگاه‌های مرتبط و تأسیسات گردشگری نظارت مستمر داشته باشد و تمامی واحدهای اقامتی، پذیرایی و سایر تأسیسات گردشگری نیز با آمادگی کامل در این مأموریت مشارکت کنند.

او ادامه داد: خدمات پیش‌بینی‌شده در حوزه گردشگری شامل اسکان، پذیرایی، ارائه آمار و اطلاعات و راهنمایی شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع خواهد بود و نظارت بر فعالیت تأسیسات گردشگری در طول این مدت به‌صورت ویژه و مستمر انجام می‌شود تا خدمات مطلوب و در شأن شرکت‌کنندگان در مراسم ارائه شود.

انتهای پیام/