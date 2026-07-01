آمادگی کامل پایگاه مرزی میل ۷۲ میرجاوه برای حفظ سلامت زائران تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا میرادی روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه اظهار کرد: با افزایش ترددهای مرزی همزمان با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و نزدیک شدن به اربعین حسینی، اقدامات مراقبتی و بهداشتی در این پایگاه با جدیت در حال اجراست.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با بیان اینکه نیروهای بهداشتی بهصورت کامل در پایگاه مستقر هستند، افزود: تمامی مسافران ورودی از نظر علائم بیماریهای واگیر بهصورت مستمر پایش میشوند تا در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، اقدامات لازم در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
او با اشاره به اجرای نظام مراقبت سندرومیک در مرز گفت: در این شیوه، افراد از نظر علائم اولیه بیماریهای واگیر مانند تب، مشکلات تنفسی، علائم گوارشی و سایر نشانههای هشداردهنده بررسی میشوند تا از ورود و گسترش احتمالی بیماریها جلوگیری شود.
میرادی تأکید کرد: ثبت اطلاعات، گزارشدهی و انجام مراقبتهای بهداشتی در این پایگاه بر اساس دستورالعملهای وزارت بهداشت و مقررات بینالمللی بهداشت مرزی انجام میشود و تمامی امکانات لازم برای ارائه خدمات بهداشتی به مسافران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع فراهم است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خاطرنشان کرد: اجرای این مراقبتها نقش مهمی در حفظ سلامت زائران، مسافران و ساکنان منطقه دارد و همکاری مردم در رعایت توصیههای بهداشتی، روند ارائه خدمات و تأمین امنیت سلامت در مرز را تسهیل خواهد کرد.
انتهای پیام/
نظر شما