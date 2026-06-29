به گزارش خبرنگار میراث آریا، خیرالنساء امیری روز دوشنبه ۸ تیرماه در دیدار با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان چابهار ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله دکتر بهشتی و شهدای والامقام دستگاه عدالت، از نقش ارزنده و حمایتهای مؤثر مجموعه دادگستری و دادستانی شهرستان در حفاظت از میراث فرهنگی، صیانت از حقوق عمومی، مقابله با تخریب و تعرض به آثار تاریخی و حمایت از توسعه گردشگری و صنایع دستی قدردانی کرد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای چابهار و دشتیاری در ابتدای این نشست گزارشی جامع از وضعیت موجود حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ارائه و ظرفیتهای کمنظیر چابهار در حوزه میراث تاریخی، گردشگری ساحلی و دریایی، اکوتوریسم و صنایع دستی بومی را تشریح کرد.
اوهمچنین مهمترین چالشها و نیازهای این حوزه را از جمله کمبود اعتبارات برای حفاظت و مرمت بناها و آثار تاریخی، توسعه زیرساختهای گردشگری، ارتقای امکانات حفاظتی، حمایت از هنرمندان صنایع دستی و ضرورت تقویت همکاریهای بینبخشی برای حفظ میراث ارزشمند فرهنگی منطقه مطرح کرد.
امیری با تأکید بر اینکه میراث فرهنگی، سرمایه هویتی و تمدنی ملت ایران است، اظهار کرد: حفاظت از این میراث ارزشمند بدون همراهی و پشتیبانی دستگاه قضایی امکانپذیر نیست و تعامل سازنده میان اداره میراث فرهنگی و دستگاه قضایی، نقش تعیینکنندهای در پیشگیری از حفاریهای غیرمجاز، جلوگیری از تخریب و تصرف آثار تاریخی، مقابله با قاچاق اموال فرهنگی ـ تاریخی و صیانت از حقوق نسلهای آینده دارد.
رئیس دادگستری شهرستان چابهار نیز با تأکید بر اهمیت میراث فرهنگی بهعنوان بخشی از هویت، تاریخ و تمدن کشور، آمادگی کامل دستگاه قضایی را برای حمایت از اقدامات قانونی اداره میراث فرهنگی، برخورد قاطع با متخلفان، حفاظت از آثار تاریخی و تقویت همکاریهای مشترک در راستای توسعه پایدار گردشگری اعلام کرد.
در پایان این نشست، دو طرف بر استمرار تعامل، همافزایی و همکاریهای مشترک میان دستگاه قضایی و اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستانهای چابهار و دشتیاری، با هدف صیانت از میراث گرانبهای فرهنگی، حمایت از فعالان گردشگری و صنایع دستی و تحقق توسعه پایدار منطقه تأکید کردند.
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