ماکو؛ دروازه ورود عاشقان ولایت از اروپا به ایران است

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، امروز شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵، شهلا تاجفر با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و شهادت رهبر شهید، اظهار کرد: مردم ولایتمدار و مرزنشین ماکو با تمام توان آماده استقبال از مهمانان خارجی هستند که برای ادای احترام و حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، از طریق مرز بازرگان وارد کشور خواهند شد.
فرماندار ماکو با اشاره به پیشبینی ورود بیش از ۵۰۰ نفر از عاشقان قائد امت از کشور ترکیه و برخی کشورهای اروپایی از طریق مرز بازرگان، افزود: تمامی تمهیدات لازم برای ورود، پذیرش و همراهی این عزیزان اندیشیده شده و تیمهای امدادی، درمانی، هلالاحمر و دستگاههای خدماترسان در مرز مستقر هستند.
او ادامه داد: موکب گل نرگس و مساجد شهرهای ماکو و بازرگان برای اسکان موقت مهمانان آماده شدهاند و به همت خیران نیز یک وعده غذای گرم برای زائران تدارک دیده شده است.
تاجفر با بیان اینکه جلسات هماهنگی لازم با دستگاههای اجرایی برگزار شده است، گفت: با مشارکت مردم، موکبها و دستگاههای خدماترسان، شرایط برای استقبال شایسته از مهمانان خارجی فراهم شده و ورود این عزیزان از مرز بازرگان با نظم، امنیت و آرامش کامل انجام خواهد شد.
فرماندار ماکو تأکید کرد: مرز بینالمللی بازرگان در روزهای پیشرو، میزبان عاشقان ولایت از ترکیه و کشورهای اروپایی خواهد بود؛ مهمانانی که برای ادای احترام به رهبر شهید و تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی، وارد جمهوری اسلامی ایران میشوند.
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