مدال نقره ژنو برای «NASTE AI»؛ گام یک مخترع اصفهانی در مسیر تحول گردشگری هوشمند جهان با هوش مصنوعی

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، داوود آبیان معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان امروز ۲۱ تیرماه گفت: سامانه گردشگری هوشمند «NASTE AI» ساخته احسان آقاجانی ریزی با بهرهگیری از هوش مصنوعی، مسیر توسعه گردشگری شخصیسازیشده و مدیریت هوشمند مقاصد را هدف قرار داده است.
معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: صنعت گردشگری ایران در عرصه فناوریهای نوین و هوشمند سازی، شاهد یک موفقیت بینالمللی دیگر بود؛ جایی که سامانه گردشگری هوشمند «NASTE AI» با ارائه راهکاری نوآورانه برای آینده سفر، توانست در رقابتهای جهانی اختراعات ژنو جایگاه ارزشمندی کسب کند. احسان آقاجانی ریزی، پژوهشگر و مخترع اصفهانی، در ششمین دوره مسابقات بینالمللی اختراعات و نوآوری ویژه دارندگان عنوان IFIA (فدراسیون بینالمللی انجمنهای مخترعان) که با حضور نمایندگان ۵۰ کشور جهان در ژنو سوئیس برگزار شد، با ارائه اختراع «NASTE AI: Neuroadaptive Smart Tourism Ecosystem» موفق به دریافت مدال نقره این رقابت معتبر بینالمللی شد.
او افزود: این دستاورد علمی و فناورانه، بیانگر ظرفیتهای جدید ایران در حوزه پیوند میان گردشگری، هوش مصنوعی و فناوریهای داده محور است؛ حوزهای که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین محورهای توسعه گردشگری در کشورهای پیشرفته جهان تبدیلشده و نقش تعیینکنندهای در ارتقای کیفیت خدمات، مدیریت مقاصد و افزایش رضایتمندی گردشگران دارد. سامانهای که تجربه سفر را با هوش مصنوعی بازطراحی میکند.
آبیان تصریح کرد: سامانه «NASTE AI» بهعنوان یک اکوسیستم هوشمند گردشگری، فراتر از یک نرمافزار ساده برنامهریزی سفر طراحیشده است و با بهرهگیری از فناوریهای هوش مصنوعی، یادگیری عمیق و تحلیل رفتار کاربران، تلاش میکند تجربه سفر هر گردشگر را متناسب با ویژگیهای فردی، شرایط محیطی و نیازهای لحظهای وی طراحی و مدیریت کند. این سامانه با ایجاد مفهوم جدیدی تحت عنوان «دوقلوی روانشناختی دیجیتال» برای کاربران، قادر است مجموعهای از دادههای رفتاری، احساسی و ترجیحات فردی گردشگر را تحلیل کرده و بر اساس آن، پیشنهادهای هوشمند برای انتخاب مقصد، مسیر سفر، اقامتگاه و فعالیتهای گردشگری ارائه دهد.
معاون گردشگری استان اصفهان گفت: یکی از ویژگیهای متمایز این فناوری، قابلیت سازگاری لحظهای با تغییرات شرایط سفر است؛ بهگونهای که در صورت وقوع عواملی مانند تغییرات آبوهوایی، افزایش تراکم جمعیت در یک مقصد، تغییر برنامههای گردشگر یا شرایط پیشبینینشده، سامانه میتواند مسیرها و پیشنهادهای جایگزین را بهصورت پویا ارائه کند.
او ادامه داد: حرکت گردشگری بهسوی تجربههای شخصیسازیشده و مدیریت هوشمند مقاصد کارشناسان حوزه گردشگری معتقدند آینده این صنعت بدون بهرهگیری از فناوریهای هوشمند، تحلیل کلان دادهها و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی قابلتصور نیست؛ زیرا گردشگران امروز بیش از گذشته به دنبال تجربههای اختصاصی، خدمات سریع، برنامههای منعطف و تعامل هوشمند با مقصد هستند. سامانه «NASTE AI» با تمرکز بر شخصیسازی عمیق تجربه سفر، میتواند زمینه تحول در بخشهای مختلف صنعت گردشگری ازجمله هتلداری، حملونقل هوایی، مدیریت مقصدهای گردشگری و شهرهای هوشمند را فراهم کند.
آبیان افزود: از دیگر قابلیتهای این اختراع میتوان به کمک به مدیریت جریان گردشگران و کاهش ازدحام در مقاصد پرتردد، افزایش دسترسیپذیری خدمات گردشگری برای سالمندان و افراد دارای معلولیت و ارتقای کیفیت ارتباط میان گردشگر و ارائهدهندگان خدمات گردشگری اشاره کرد.
معاون گردشگری استان اصفهان گفت: هوش مصنوعی مسیر آینده گردشگری را تغییر میدهد، کسب مدال نقره مسابقات جهانی اختراعات ژنو توسط یک پژوهشگر ایرانی، نشاندهنده ظرفیت بالای نخبگان کشور در حوزه فناوریهای نوین و نقش مهم نوآوری در توسعه صنعت گردشگری است. امروز هوشمند سازی گردشگری یکی از مهمترین روندهای جهانی این صنعت به شمار میرود و استفاده از فناوریهایی مانند هوش مصنوعی میتواند به ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایتمندی گردشگران و مدیریت علمیتر مقاصد گردشگری کمک کند.
او تأکید کرد: دستاوردهایی مانند سامانه «NASTE AI» میتواند زمینه حضور پررنگتر ایران در عرصه گردشگری فناورانه جهان را فراهم کرده و مسیر حرکت صنعت گردشگری کشور را به سمت اقتصاد دیجیتال و خدمات هوشمند هموار کند. گامی برای حضور ایران در گردشگری نسل آینده موفقیت سامانه «NASTE AI» در رقابتهای بینالمللی اختراعات ژنو، در شرایطی رقم خورده است که بسیاری از کشورهای پیشرو در حوزه گردشگری، سرمایهگذاری گستردهای بر توسعه فناوریهای هوشمند، گردشگری دیجیتال و استفاده از هوش مصنوعی برای مدیریت تجربه سفر انجام دادهاند. این دستاورد میتواند نقطه شروعی برای توسعه کاربردهای فناوریهای نوین در صنعت گردشگری ایران باشد؛ صنعتی که با برخورداری از ظرفیتهای گسترده تاریخی، فرهنگی، طبیعی و شهری، نیازمند بهرهگیری از ابزارهای فناورانه برای رقابت مؤثرتر در بازار جهانی گردشگری است.
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