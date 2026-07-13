۶۷ درصد مصوبات کمیسیون گردشگری چهارمحال و بختیاری محقق شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید سعید فیاضی شامگاه یکشنبه ۲۱ تیرماه جاری در بیست‌وهفتمین کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در سه ماه اخیر ۴۲ مصوبه در این کمیسیون تصویب شد که از این تعداد تاکنون ۶۷ درصد اجرا شده و ۳۳ درصد اجرایی نشده است اما پی‌گیری مستمر برای عملیاتی شدن بقیه مصوبه‌ها در حال انجام است.

رئیس کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به برنامه‌ریزی این کمیسیون برای توسعه رویدادهای گردشگری چهارمحال و بختیاری افزود: هدف از برگزاری جشنواره‌های تخصصی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و گردشگری استان، رونق اقتصاد محلی، حمایت از کسب‌وکارهای وابسته به گردشگری و افزایش جذب گردشگران داخلی است.

فیاضی تصریح کرد: در نشست کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری برنامه‌ریزی برای برگزاری چهار رویداد مهم گردشگری در دستور کار قرار گرفت و اعضای کمیسیون درباره زمان، مکان، دبیرخانه‌های اجرایی و نحوه مشارکت دستگاه‌های متولی تبادل نظر کردند.

او یادآور شد: برگزاری نشست‌های کارشناسی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری به کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سپرده شده است.

رئیس کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: این اقدام با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، پرونده‌های مرتبط با موانع و چالش‌های کسب‌وکارهای گردشگری در قالب جلسات تخصصی با هدف کاهش کاغذبازی اداری، تسریع در رسیدگی و رفع مشکلات فعالان این حوزه بررسی خواهد شد.

او تعامل میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، فرمانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی را لازمه توسعه گردشگری چهارمحال و بختیاری دانست و گفت: هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه اجرای موفق رویدادهای گردشگری و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان را فراهم کند.

فیاضی تأکید کرد: پیشنهاد برگزاری جشنواره‌های شیلات، طبیعت‌گردی و شهر برفی در نشست‌های آینده کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری بررسی می‌شود.

او افزود: تأمین اعتبار مورد نیاز برگزاری جشنواره‌ها، استقرار گروه‌های امدادی شامل اورژانس، جمعیت هلال‌احمر و راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در محل برگزاری رویدادها و پوشش رسانه‌ای مناسب جشنواره‌ها از سوی صدا و سیما چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار دارد.

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