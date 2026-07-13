به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شهرام زارع فارسانی روز دوشنبه ۲۲ تیرماه جاری گفت: بهبود فضای کسب‌وکار از مهم‌ترین سیاست‌ها و اولویت‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: این اتاق آمادگی دارد تمامی ظرفیت‌های خود را برای برگزاری مطلوب جشنواره‌ها و رویدادهای چهارمحال و بختیاری در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان قرار دهد.

زارع تصریح کرد: پرهیز از موازی‌کاری در برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره‌ها، رویدادها و سایر برنامه‌های مرتبط با گردشگری ضروری است.

او یادآور شد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، زمینه برگزاری هدفمند جشنواره‌ها و دستیابی به نتایج اقتصادی را فراهم می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: حضور سفیران و رایزنان اقتصادی سفارتخانه‌ها در جشنواره‌ها فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی، گردشگری و صادراتی استان به‌شمار می‌رود.

او گفت: این رویدادها باید علاوه‌بر معرفی فرهنگ و توانمندی‌های چهارمحال و بختیاری به جذب سرمایه‌گذار، توسعه صادرات و رونق اقتصادی شهرستان‌ها منجر می‌شود.

زارع به تجربه موفق برگزاری برخی جشنواره‌های ملی در چهارمحال و بختیاری اشاره و تأکید کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برای همکاری در برنامه‌ریزی و اجرای رویدادهای گردشگری و اقتصادی آمادگی کامل دارد.

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