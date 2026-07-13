انتصاب سرپرست جدید پایگاه ملی میراث فرهنگی سیلک کاشان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا عبدالله زاده امروز دوشنبه ۲۲ تیر 1405، با اعلام این خبر افزود: سیلک یکی از کهن‌ترین مراکز استقرار و شکل‌گیری تمدن در فلات ایران و از مهم‌ترین محوطه‌های باستان‌شناسی کشور است که ظرفیت‌های فراوانی در حوزه پژوهش، حفاظت و معرفی به جامعه علمی و گردشگران دارد، از این‌رو مدیریت این پایگاه نیازمند نگاهی تخصصی، علمی و آینده‌نگر است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کاشان ادامه داد: با توجه به سوابق علمی و اجرایی علی مولودی، امیدواریم در دوره جدید شاهد توسعه پژوهش‌های باستان‌شناسی، ارتقای برنامه‌های حفاظتی، تقویت تعامل با مراکز دانشگاهی و تسریع در تحقق اهداف کلان پایگاه، به‌ویژه در مسیر معرفی هرچه شایسته‌تر سیلک در سطح ملی و بین‌المللی باشیم.

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