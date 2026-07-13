فرزاد شریفی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام در یادداشتی نوشت: ایلام به دلیل همجواری با مرز بینالمللی مهران، در ماه صفر نقشی فراتر از یک استان مرزی ایفا میکند. این استان به دروازه عشق و بزرگترین گذرگاه زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) تبدیل میشود؛ جایی که میلیونها عاشق از آن عبور میکنند تا خود را به کربلای معلی برسانند.
در این میان، مردم ایلام با تمام توان و بدون هیچ چشمداشتی، در موکبها، حسینیهها، مساجد و منازل خود از زائران پذیرایی میکنند و فرهنگ اصیل ایثار و مهماننوازی را به نمایش میگذارند. مراسمهای ماه صفر در شهرها و روستاهای استان نیز جلوهای از هویت فرهنگی و مذهبی مردم این سرزمین است.
آیینهای عزاداری، قرائت زیارت اربعین، برگزاری مجالس سوگواری، اطعام عزاداران، نذرهای مردمی و حضور گسترده نسل جوان در برنامههای مذهبی، نشان میدهد که فرهنگ عاشورا در ایلام نه یک آیین مقطعی، بلکه بخشی از سبک زندگی مردم است.
یکی از ویژگیهای ارزشمند این ایام، مشارکت همه اقشار جامعه در برگزاری مراسمهاست. از کودکان و نوجوانان گرفته تا بانوان، سالمندان، هیئتهای مذهبی، گروههای جهادی، دستگاههای اجرایی و نیروهای امدادی، همگی در کنار یکدیگر تلاش میکنند تا فضای معنوی و باشکوهی برای زائران و عزاداران فراهم شود.
این همدلی و انسجام اجتماعی، سرمایهای بزرگ برای استان ایلام به شمار میرود. ماه صفر همچنین فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان است. حضور زائران از نقاط مختلف ایران و کشورهای دیگر، زمینه مناسبی برای آشنایی آنان با تمدن کهن، آثار تاریخی، صنایعدستی و فرهنگ غنی ایلام فراهم میآورد. از این رو، میتوان این ایام را زمینهای برای توسعه گردشگری مذهبی و فرهنگی دانست؛ ظرفیتی که در صورت برنامهریزی صحیح، آثار ارزشمندی در حوزه اقتصادی و اجتماعی نیز به همراه خواهد داشت.
بیتردید، شکوه مراسمهای ماه صفر در ایلام تنها در ازدحام جمعیت یا گستردگی برنامهها خلاصه نمیشود، بلکه در روحیه خدمت، وحدت، اخلاص و عشق مردمی نهفته است که افتخار میکنند خادم زائران سیدالشهدا(ع) باشند.
این فرهنگ، سرمایهای ماندگار است که هر سال پرشورتر از گذشته تکرار میشود و نام ایلام را به عنوان پایتخت خدمت به زائران اربعین در ذهن میلیونها انسان ثبت میکند. ماه صفر، فرصتی برای تجدید پیمان با آرمانهای عاشورا و یادآوری پیام آزادگی، عدالتخواهی و ایثار است. مردم استان ایلام نیز با حضور پرشور خود در مراسمهای این ماه، بار دیگر ثابت میکنند که عشق به اهلبیت(ع) مرز نمیشناسد و خدمت به زائران، افتخاری است که نسل به نسل در این سرزمین ادامه یافته و همچنان با صلابت تداوم خواهد داشت.
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