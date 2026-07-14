به گزارش خبرنگار میراث آریا، زنان کارآفرین کهگیلویه و بویراحمد در نشستی تخصصی امروز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه جاری، گرد هم آمدند تا چالش‌های عمیق و تجربه‌های موفق حوزه فعالیت خود، به‌ویژه در عرصه صنایع‌دستی را تشریح کنند و از مسئولان اجرایی خواستند برای مرتفع شدن این موانع ساختاری چاره‌اندیشی فوری و عملی داشته باشند.

بالا بودن نرخ بیمه تامین اجتماعی برای نیروی کار، کمبود شدید سرمایه در گردش، دشواری‌های طاقت‌فرسا در تامین مواد اولیه و سختی‌های نفوذ به بازار فروش، از مهمترین چالش‌ها و دغدغه‌های اساسی بود که زنان کارآفرین استان در این نشست پربار و انتقادی مطرح نمودند.

در این گردهمایی، برخی از بانوان موفق کارآفرین نیز تجربیات ارزشمند خود را، به‌ویژه در زمینه نوآوری برای فروش کالاهای تولیدی و دست‌بافته‌های سنتی، برای حاضران و مسئولان تشریح کردند تا مسیر روشنی برای سایر تولیدکنندگان ترسیم شود.

در شرایطی اقتصادی کنونی ایجاد یک کسب‌وکار برای تامین معاش خانواده کاری بسیار دشوار است، اما زنان کارآفرین کهگیلویه و بویراحمدی به قهرمانان بی‌بدیل میدان اشتغال و رونق تولید تبدیل شده‌اند، به‌طوری‌که حتی با وجود شرایط سخت، چراغ فعالیت واحدهای تولیدی و کارگاه‌های صنایع‌دستی آنان با صلابت همچنان روشن مانده است.

زهره رودشتی، مدیرعامل یک شرکت داروسازی و سازنده داروی درمان ترمیم زخم دیابت، با اشاره به این موضوع تولید یک محصول سلامت‌محور برای کاهش درد بیماران از افتخارات اوست، تاکید کرد: صبر و مقاومت در واقع رمز موفقیت یک کارآفرین است.

او در ادامه با یادآوری این موضوع داروی تولیدی شرکت او حاصل ۱۰ سال تحقیقات شبانه‌روزی کارشناسان تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی بوده است، افزود: بسته‌بندی بازارپسند و مهارت‌های کاربردی از نیازهای اساسی و انکارناپذیر موفقیت زنان برای کارآفرینی در هر حوزه‌ای به شمار می‌رود.

مرضیه نادری، بانوی کارآفرین موفق دیگری در زمینه تولید و آموزش صنایع‌دستی فعالیت مستمر دارد، با اشاره به پیدا کردن راه فروش محصولات باکیفیت خود، تاکید کرد: این مسیر خلاقانه می‌تواند تجربه‌ای گران‌بها برای بانوان کارآفرینی باشد در بخش فروش با مشکل مواجه هستند.

این بانوی هنرمند با بیان این مسئله پیش از این برای فروش محصولاتش تنها در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی استانی و شهرستانی شرکت می‌کرده است، بیان کرد: با ایجاد یک غرفه مجازی فعال در نرم‌افزارهای سرشناس و پلتفرم‌های اینترنتی، محصولاتم را به صورت گسترده و موفق عرضه می‌کنم.

فرشته آزاد، از فعالان عرصه فروش، با ایجاد غرفه در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی افزون بر فروش محصولات خودش تولیدات دیگر هنرمندان زن را نیز به فروش می‌رساند، بالا بودن قیمت اجاره غرفه‌ها را از مشکلات کمرشکن زنان کارآفرین دانست و گفت: این هزینه‌های گزاف، توان رقابت و سودآوری را از تولیدکننده صنایع‌دستی می‌گیرد.

جهانگیری، فرهنگی بازنشسته و کارآفرین پرتلاش عرصه تولید و فروش میوه خشک، کمبود سرمایه در گردش را از مهمترین موانع پیش‌روی فعالیت شغلی خود دانست و با اشاره به بالا بودن سرسام‌آور قیمت مواد اولیه و هزینه‌های بیمه کارگران، تصریح کرد: دولت باید حمایت عملی و بیشتری برای پرداخت تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت به کارآفرینان داشته باشد.

ناهید رضوانی، فعال برجسته صنایع‌دستی، با صراحت ایجاد بازارچه دائمی را از مطالبات بر زمین مانده هنرمندان صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد دانست و گفت: تا زمانی هنرمندان بومی ما صاحب بازارچه دائمی و اختصاصی نشوند، به هیچ وجه نمی‌توان به رونق فروش و تجاری‌سازی هنر امید داشت.

این بانوی کارآفرین با اشاره به ماندن ۲ هزار قطعه از تولیدات ارزشمندش در انبار، یادآور شد استان کهگیلویه و بویراحمد با داشتن بیش از ۲ میلیون راس دام شرایط بی‌نظیری برای تامین مواد اولیه دارد اما نخ تولیدی دست‌بافته‌های داری با هزینه بالا از استان‌های دیگر تامین می‌شود و این امر باعث افزایش قیمت تمام شده محصول می‌گردد و در همین راستا تاکید کرد: تکمیل زنجیره تولید از پشم تا فرش، نیاز مبرم و استراتژیک دیگر کارآفرینان این استان است.

شهلا محمد حسینی مدیرکل امور بانوان استانداری کهگیلویه و بویراحمد در واکنش به این دغدغه‌ها و مشکلات مطرح شده از سوی زنان کارآفرین استان، با قاطعیت تاکید کرد: برای مرتفع شدن چالش‌های موجود از تمامی ظرفیت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی با تمام توان استفاده خواهد شد.

محمدحسینی با پذیرش این موضوع تامین بازار فروش مهمترین چالش بانوان کارآفرین به‌ویژه در حوزه صنایع‌دستی است، افزود: طرح ملی یکهزار میدان یکهزار بازار از برنامه‌های کلیدی و راهبردی دولت چهاردهم برای کمک به فروش محصولات تولیدی بانوان است.

او در تشریح جزئیات این طرح، عنوان کرد: مطابق با این برنامه‌ریزی قرار است در یک هزار نقطه کشور نمایشگاه‌های کوتاه‌مدت دایر شود تا هم مردم به بازار ارزان‌تر و بی‌واسطه‌ای دسترسی پیدا کنند و هم امکان فروش مستقیم برای صاحبان مشاغل خرد، خانگی و هنرمندان فراهم شود.

محمدحسینی در پایان با دادن نوید به هنرمندان، بیان کرد: همچنین در دولت چهاردهم عملیات اجرایی احداث سه بازارچه بزرگ و تخصصی صنایع‌دستی در شهرهای مهم کهگیلویه و بویراحمد آغاز شده است و امید واثق داریم با بهره‌برداری سریع از این زیرساخت‌های حیاتی، زمینه رونق پایدار فروش دست‌ساخته‌های سنتی در استان فراهم گردد.

بخش‌های کشاورزی، تولید صنایع‌دستی اصیل و فرآوری گیاهان دارویی همچنان به‌عنوان مهمترین حوزه‌های فعالیت، اشتغال‌آفرینی و ارزآوری تولیدکنندگان زن در استان کهگیلویه و بویراحمد شناخته می‌شوند که نیازمند توجه ویژه و اعتبارات حمایتی مستمر هستند.

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