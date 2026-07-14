به گزارش خبرنگار میراثآریا، بر اساس آرای مأخوذه، محمدمهدی رجاییفرد، سید مصطفی مهاجری، احمدرضا موحد، سپیده جانفزا و محمدحسن سرداری به عنوان اعضای اصلی هیئتمدیره انتخاب شدند. همچنین محمد نصیری و محمدمهدی فلاحزاده به عنوان اعضای علیالبدل هیئتمدیره برگزیده شدند.
در بخش بازرسی نیز حامد هزارپیشه و حامد دهقان با رأی اعضا به عنوان بازرسان انجمن انتخاب شدند.
تشکیل و آغاز به کار انجمن حرفهای دفاتر خدمات مسافرتی استان یزد، گامی مؤثر در راستای تقویت همگرایی فعالان صنعت گردشگری، پیگیری مطالبات صنفی، ارتقای سطح خدمات گردشگری و افزایش تعامل میان دفاتر خدمات مسافرتی و دستگاههای مرتبط ارزیابی میشود.
انتظار میرود هیئتمدیره منتخب با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی اعضا، در مسیر توسعه صنعت گردشگری استان، حمایت از فعالان این حوزه و ارتقای جایگاه دفاتر خدمات مسافرتی، نقش مؤثری ایفا کند.
انجمن مذکور پیش از این به عنوان انجمن صنفی مشغول به فعالیت بوده است.
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