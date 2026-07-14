۲۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۲

نخستین انتخابات انجمن حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی استان یزد برگزار شد

نخستین انتخابات انجمن حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی استان یزد برگزار شد

نخستین دوره انتخابات انجمن حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی استان یزد با حضور اعضای این انجمن برگزار شد و منتخبان هیئت‌مدیره و بازرسان برای دوره نخست فعالیت این تشکل صنفی معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بر اساس آرای مأخوذه، محمدمهدی رجایی‌فرد، سید مصطفی مهاجری، احمدرضا موحد، سپیده جانفزا و محمدحسن سرداری به عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. همچنین محمد نصیری و محمدمهدی فلاح‌زاده به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره برگزیده شدند.

در بخش بازرسی نیز حامد هزارپیشه و حامد دهقان با رأی اعضا به عنوان بازرسان انجمن انتخاب شدند.

تشکیل و آغاز به کار انجمن حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی استان یزد، گامی مؤثر در راستای تقویت همگرایی فعالان صنعت گردشگری، پیگیری مطالبات صنفی، ارتقای سطح خدمات گردشگری و افزایش تعامل میان دفاتر خدمات مسافرتی و دستگاه‌های مرتبط ارزیابی می‌شود.

انتظار می‌رود هیئت‌مدیره منتخب با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی اعضا، در مسیر توسعه صنعت گردشگری استان، حمایت از فعالان این حوزه و ارتقای جایگاه دفاتر خدمات مسافرتی، نقش مؤثری ایفا کند.

انجمن مذکور پیش از این به عنوان انجمن صنفی مشغول به فعالیت بوده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042301608
ناتیا موسوی
دبیر مرضیه امیری

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