به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز دوشنبه ۲۲ تیرماه، نشست مشترک اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد با صندوق کارآفرینی امید استان با هدف بررسی راهکارهای تسریع در روند پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری برگزار شد.

در این نشست که با حضور مدیر­کل و جمعی از مسئولان اداره‌­کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد و مدیر صندوق کارآفرینی امید استان یزد برگزار شد، ظرفیت‌های همکاری مشترک در حوزه‌های صنایع‌دستی، گردشگری و سرمایه‌گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حاضران در این نشست بر ضرورت تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صندوق کارآفرینی امید برای حمایت از بخش خصوصی تأکید کردند.

همچنین مقرر شد، پیگیری‌های لازم برای بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات اشتغال‌زایی و کارآفرینی این صندوق با هدف اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های حوزه‌های سه‌گانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه، طرح‌های سپرده‌گذاری صندوق کارآفرینی امید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی معرفی و ظرفیت‌های آن برای حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این حوزه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این نشست، بر استمرار تعامل و همکاری میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد و صندوق کارآفرینی امید به‌منظور تسهیل تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رونق کسب‌وکارهای مرتبط تأکید شد.

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