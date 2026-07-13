به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کارگاه آموزشی مدیریت بحران و افزایش تاب‌آوری در تأسیسات گردشگری با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد و جمعی از دستگاه‌های مرتبط، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۳ و ۲۴ تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۳ در محل اتاق بازرگانی یزد برگزار خواهد شد.

در این دوره آموزشی، مباحثی از جمله برنامه‌ریزی پیش از بحران، مدیریت در شرایط بحرانی، راهکارهای افزایش تاب‌آوری و ارتقای ایمنی و پایداری تأسیسات گردشگری ارائه می‌شود.

تدریس این کارگاه را احسان بالاکتفی و سعید منتظری بر عهده دارند و مدیران، بهره‌برداران و فعالان حوزه گردشگری می‌توانند با ثبت‌نام در این دوره، از آموزش‌های تخصصی آن بهره‌مند شوند.

برگزاری این دوره در راستای ارتقای دانش حرفه‌ای فعالان صنعت گردشگری و افزایش آمادگی تأسیسات گردشگری برای مدیریت مخاطرات و شرایط بحرانی، گامی مؤثر در توسعه گردشگری پایدار استان یزد به شمار می‌رود.

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