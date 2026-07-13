​سیدمحمد رستگاری مدیرکل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد در یادداشتی نوشت: ۲۲ تیرماه، سالروز ولادت حکیم محمد بن موسی خوارزمی، فرصتی برای بازخوانی مسیر پرافتخار دانش ایرانی و یادآوری این حقیقت است که اندیشه، نوآوری و جست‌وجوی راه‌های تازه، همواره بخشی از هویت این سرزمین بوده است. نام خوارزمی تنها در صفحات تاریخ علم ماندگار نشده، بلکه امروز نیز در هر تحول فناورانه، هر گام در مسیر دیجیتال‌سازی و هر تلاش برای ساختن آینده‌ای هوشمند، نشانی از همان روح جست‌وجوگر و خلاق دیده می‌شود.

فناوری اطلاعات در جهان امروز، به زبان مشترک ارتباط، مدیریت و توسعه تبدیل شده است؛ زبانی که فاصله‌ها را کاهش داد، شیوه ارائه خدمات را متحول کرد و مسیر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را دقیق‌تر ساخت. در این میان، مجموعه‌هایی که مسئولیت حفاظت از فرهنگ، تاریخ و هویت یک ملت را بر عهده دارند، بیش از گذشته نیازمند بهره‌گیری هوشمندانه از این ظرفیت ارزشمند هستند.

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، متولی بخشی از گرانبهاترین سرمایه‌های ایران است؛ سرمایه‌هایی که تنها در بناهای تاریخی، آثار فرهنگی و هنر دست هنرمندان خلاصه نمی‌شود، بلکه روایتگر تمدن، هویت و خاطره جمعی ایرانیان است. امروز فناوری به یاری این ماموریت آمده تا میراث ارزشمند کشور دقیق‌تر ثبت و حفاظت شود، گسترده‌تر معرفی شود و پیوند مردم با گنجینه‌های فرهنگی ایران عمیق‌تر شود.

با وجود همه این پیشرفت‌ها، پشت هر خدمت دیجیتال و هر سامانه‌ای که امروز به سادگی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد، تلاش انسان‌هایی جریان دارد که شاید کمتر در معرض نگاه عمومی باشند، اما نقش آنان در موفقیت این مسیر انکارناپذیر است. کارشناسان فناوری اطلاعات، پشتوانه‌های فکری و فنی تحول دیجیتال هستند؛ متخصصانی که با دانش، صبوری و مسئولیت پذیری، زیرساخت‌های ارتباطی، سامانه‌ها و مسیرهای نوین خدمت‌رسانی را پایدار نگه می‌دارند.

این متخصصان در لحظه‌هایی که بسیاری از ما تنها نتیجه یک خدمت را مشاهده می‌کنیم، در حال حل مسئله، ارتقای امنیت اطلاعات، پشتیبانی از سامانه‌ها و آماده‌سازی راهکارهای تازه برای پاسخگویی بهتر هستند. تلاش آنان، نمونه‌ای ارزشمند از خدمت حرفه‌ای و بی‌منت است؛ تلاشی که شاید کمتر دیده شود، اما اثر آن در تمامی بخش‌های سازمان احساس می‌شود.

در میان این تلاشگران، نمونه‌های ارزشمندی در ادارات کل استان‌ها حضور دارند؛ همکارانی که با تخصص، تعهد و احساس مسئولیت، مسیر تحول دیجیتال را پیش می‌برند. محمدرضا دستجردی در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد، نمونه‌ای از این تلاش متعهدانه است که با دانش و همراهی مستمر، نقش مهمی در پشتیبانی از زیرساخت‌های فناوری و حرکت به سوی هوشمندسازی خدمات ایفا می‌کند.

تحول دیجیتال در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تنها یک تغییر فنی نیست؛ بلکه پلی میان گذشته پرافتخار ایران و آینده‌ای نوآورانه است. فناوری می‌تواند حافظه تاریخی یک ملت را دقیق‌تر ثبت کند، ظرفیت‌های گردشگری را گسترده‌تر معرفی کند، فرصت‌های تازه‌ای برای حمایت از هنرمندان صنایع دستی فراهم آورد و مسیر خدمت‌رسانی به مردم را هموارتر سازد.

امروز پیوند میراث و فناوری، تصویری تازه از ایران پیش روی جهان قرار داده است؛ ایرانی که در کنار پاسداشت اصالت‌های تاریخی خود، با زبان فناوری‌های نوین سخن می‌گوید و برای آینده‌ای هوشمند برنامه دارد.

به مناسبت روز فناوری اطلاعات، شایسته است از همه مدیران، کارشناسان و تلاشگران این حوزه در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ادارات کل استان‌ها قدردانی شود؛ انسان‌هایی که با تخصص و تعهد، پشت صحنه بسیاری از موفقیت‌های دیجیتال این مجموعه ایستاده‌اند و نقشی مهم در حرکت به سوی سازمانی هوشمند، پویا و آینده نگر ایفا می‌کنند.

فناوری اطلاعات امروز تنها ابزار ارتباط با جهان جدید نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین ابزارهای پاسداری از گذشته و ساختن آینده است؛ مسیری که از اندیشه خوارزمی آغاز شد و اکنون به دست متخصصان فناوری، افقی روشن برای میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران ترسیم می‌کند.

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