۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۰

یزد آماده میزبانی چهارمین کنفرانس گردشگری سلامت اکو

یزد آماده میزبانی چهارمین کنفرانس گردشگری سلامت اکو

بخش خصوصی سلامت استان یزد و بیمارستان‌های دارای مجوز پذیرش بیماران بین‌الملل (IPD) در نشستی مشترک، راهکارهای مشارکت و پشتیبانی از میزبانی چهارمین کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ۲۰۲۶ را بررسی کردند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست هم‌اندیشی بخش خصوصی سلامت یزد برای میزبانی رویداد گردشگری سلامت اکو، امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه به میزبانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد و با حضور مدیران و نمایندگان بیمارستان‌های دارای بخش IPD، فعالان حوزه گردشگری سلامت، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.

در این نشست، حاضران با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان بخش‌های سلامت و گردشگری، راهکارهای ارتقای آمادگی استان برای میزبانی این رویداد بین‌المللی، توسعه همکاری‌های میان‌بخشی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی را مورد بررسی قرار دادند.

چهارمین کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو، یکی از مهم‌ترین رویدادهای تخصصی منطقه در حوزه گردشگری سلامت است که با هدف معرفی ظرفیت‌های درمانی و پزشکی کشورهای عضو، توسعه همکاری‌های بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری، برگزاری نشست‌های تخصصی و ایجاد ارتباط میان مراکز درمانی، شرکت‌های تسهیل‌گر و فعالان این حوزه برگزار می‌شود.

استان یزد به‌عنوان یکی از استان‌های منتخب میزبانی این رویداد در سال ۲۰۲۶، با برخورداری از زیرساخت‌های درمانی مناسب، بیمارستان‌های دارای مجوز IPD و ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری، می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری سلامت کشور و گسترش تعاملات منطقه‌ای ایفا کند.

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کد خبر 1405042201545
ناتیا موسوی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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