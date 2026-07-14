به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این رویداد فرهنگی-رسانه‌ای با هدف برندسازی بندر کنگ؛ میراث بان آیین‌های دریایی ایران و با محوریت بازشناسی و باززنده سازی دو میراث فرهنگی ناملموس در حال فراموشی نوروز دریایی و گاه‌شماری اقلیمی، شامگاه پنج‌شنبه ۲۵ تیرماه، در موزه مردم‌شناسی و دریانوردی بندر کنگ برگزار می‌شود.



سپهر زارعی معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در همین رابطه با اشاره به اهمیت بندر کنگ به عنوان یکی از کانون‌های مهم میراث جهانی فرهنگ دریاپایه جنوب ایران و منطقه خلیج فارس، اظهار کرد: آیین‌ها، سنت‌ها و دانش بومی دریانوردی در این بندر، بخشی ارزشمند از هویت تاریخی و فرهنگی مردم سواحل هرمزگان را شکل داده‌اند و بازخوانی و معرفی آن‌ها، نقش مهمی در پاسداشت میراث ناملموس منطقه دارد.

او افزود: خوشبختانه با همت کارشناسان و مشاوران وزارت میراث فرهنگی و همچنین جمعی از پژوهشگران حوزه مطالعات خلیج‌فارس، آذرماه سال ۱۳۸۰ ( ۲۰۱۱ میلادی) پرونده «دانش سنتی لنج سازی و دریانوردی باستانی ایرانیان در خلیج فارس» به عنوان میراث فرهنگی ناملموس در معرض خطر نابودی، ثبت یونسکو شد و آیین های باستانی همچون نوروز دریایی و دانش بومی گاه‌شماری اقلیمی و دریاپایه خلیج فارس هم در این مجموعه در حافظه جهانی ثبت شده است.



معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در سومین دوره از رویدادرسانه «روایت خلیج فارس؛ از کرانه تا پسکرانه» با همکاری پایگاه ملی و شهرداری بندر کنگ که نخستین برنامه آن از هفته میراث فرهنگی امسال کلید خورد، مستند تلویزیونی نوروز دریا ساخته فرشید ایران‌پرست و به تهیه کنندگی سعید ماندگاری برای ساحل نشینان شهرستان بندر لنگه و شهروندان بندر کنگ به صورت اختصاصی اکران خواهد شد؛ این مستند ۳۶ دقیقه ای طی چهار سال اخیر بارها از شبکه‌های مختلف تلویزیونی رسانه ملی و شبکه‌های استانی کشور پخش شده و به عنوان یک مستند پژوهشی منحصربفرد، مورد توجه صاحب نظران حوزه میراث فرهنگی قرار گرفته است.



او اضافه کرد: پس از پخش نسخه باکیفیت این فیلم که گفتار روایت آن به زبان محلی هرمزگان است، نشست نقد و بررسی محتوایی این اثر با حضور علاقه‌مندان، دریاورزان، پژوهشگران و فعالان حوزه فرهنگ و هنر و رسانه برگزار می‌شود.



به گفته زارعی، همچنین در بخش جنبی این رویداد، نیز نشست صمیمی «سالفه دریاورزان» (سالفه یعنی گفتگو و دورهمی) برای مستندنگاری روایت‌های شفاهی، ثبت خاطرات دریانوردان و دانش بومی آنان برای تدقیق «گاهشماری اقلیمی و دریایی» برگزار می شود؛ این گاهشماری و دانش بومی نقشی مهم در سامان دادن به سبک زندگی ساحلی و دریایی مردمان این گستره تمدنی داشته است که متاسفانه در آستانه فراموشی و نابودی قرار دارد.



معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان پیامدهای مختلف محلی، ملی و بین المللی این قبیل اقدامات پاسدارانه از میراث ناملموس را برای تثبیت جایگاه جهانی و تمدنی ایران بسیار کلیدی و تاثیرگذار دانست و تأکید کرد: برگزاری چنین رویدادهایی با رویکرد بینارشته‌ای و بینانسلی، بستری مناسب برای همپیوندی میان رسانه، میراث‌فرهنگی و جامعه محلی را فراهم می‌کند و می‌تواند در مستندسازی، برندسازی، شبکه سازی، معرفی دارایی های تمدنی و انتقال دانش بومی پیشینیان به نسل‌ جدید ساحل نشینان مؤثر باشد.



او افزود: از سوی دیگر، این قبیل اقدامات مردم پایه و رسانه محور برای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس ثبت شده، مورد توجه ویژه ارزیابان یونسکو جهت سنجش عملکرد و کنشگری میدانی کشورهای عضو است و برای تداوم همکاری با کشور ما در زمینه ثبت پرونده های جدید مرتبط با تمدن دریایی خلیج فارس در فهرست جهانی نیز موثر خواهد بود.



زارعی همچنین خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث فرهنگی هرمزگان با حمایت از برنامه‌های هویت‌محور و بومی، تلاش دارد ظرفیت‌های فرهنگی سواحل و بنادر استان را بیش از پیش معرفی کرده و زمینه آشنایی عمومی با آیین‌های دریایی و سنت‌های کهن منطقه را فراهم سازد.

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در پایان یادآور شد: نخستین برنامه رویداد-رسانه «روایت خلیج فارس؛ از کرانه تا پسکرانه» همزمان با آخرین روز هفته میراث فرهنگی (چهارم خرداد ماه ۱۴۰۵) در شهر پسکرانه‌ای بستک برگزار شده بود؛ در ادامه، دومین برنامه نیز با هدف برندسازی مجدد منطقه ساحلی بندر لنگه و باززنده سازی میراث دریایی تجارت مروارید با اکران دو فیلم داستانی گماش و مستند جزیرتی ساخته مشترک محمد فلاح، احسان فرنام و مهدی ده دار در تاریخ ۲۳خردادماه گذشته، انجام شد.

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