۲۳ تیر ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۴

برگزاری دوره آموزشی قوانین به‌کارگیری تجهیزات نظامی برای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی زنجان با حضور دادستان نظامی استان

برگزاری دوره آموزشی قوانین به‌کارگیری تجهیزات نظامی برای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی زنجان با حضور دادستان نظامی استان

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان از برگزاری جلسه آموزشی تخصصی در خصوص ضوابط قانونی استفاده از تجهیزات نظامی برای کارکنان این یگان خبر داد.  

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ حبیبیان روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: این جلسه آموزشی  روز دوشنبه ۲۲ تیرماه با هدف ارتقای سطح دانش حقوقی و مهارت‌های انتظامی نیروهای یگان حفاظت و با حضور دادستان نظامی استان زنجان برگزار شد.  

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: با توجه به حساسیت وظایف محوله و لزوم صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی استان، ارتقای مهارت‌های انتظامی و به‌روزرسانی دانش حقوقی کارکنان، اولویت اصلی ما در یگان حفاظت است.  

او در ادامه تصریح کرد: در این دوره آموزشی، دادستان نظامی استان ضمن تشریح دقیق قوانین و مقررات مربوط به به‌کارگیری تجهیزات نظامی و سلاح برای ضابطین قضایی، بر رعایت دقیق پروتکل‌ها و موازین قانونی در حین انجام ماموریت‌ها تاکید کرد.  

سرهنگ حبیبیان خاطرنشان کرد: آموزش نحوه اصولی استفاده از تجهیزات، چگونگی برخورد قانونی و قاطعانه با متخلفان حوزه میراث‌فرهنگی و حفاران غیرمجاز، از محورهای اصلی این جلسه بود که با هدف پیشگیری از آسیب‌های احتمالی و افزایش اقتدار یگان در مقابله با سوداگران میراث فرهنگی برگزار شد.  

او در پایان تاکید کرد: آموزش‌های مستمر نیروهای یگان حفاظت، ضمن کاهش خطاهای احتمالی در ماموریت‌ها، موجب افزایش ضریب امنیت در محوطه‌های تاریخی و پیشگیری از جرایم علیه مواریث فرهنگی خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042301660
زهرا محمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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