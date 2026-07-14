به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ حبیبیان روز سهشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: این جلسه آموزشی روز دوشنبه ۲۲ تیرماه با هدف ارتقای سطح دانش حقوقی و مهارتهای انتظامی نیروهای یگان حفاظت و با حضور دادستان نظامی استان زنجان برگزار شد.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان افزود: با توجه به حساسیت وظایف محوله و لزوم صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی استان، ارتقای مهارتهای انتظامی و بهروزرسانی دانش حقوقی کارکنان، اولویت اصلی ما در یگان حفاظت است.
او در ادامه تصریح کرد: در این دوره آموزشی، دادستان نظامی استان ضمن تشریح دقیق قوانین و مقررات مربوط به بهکارگیری تجهیزات نظامی و سلاح برای ضابطین قضایی، بر رعایت دقیق پروتکلها و موازین قانونی در حین انجام ماموریتها تاکید کرد.
سرهنگ حبیبیان خاطرنشان کرد: آموزش نحوه اصولی استفاده از تجهیزات، چگونگی برخورد قانونی و قاطعانه با متخلفان حوزه میراثفرهنگی و حفاران غیرمجاز، از محورهای اصلی این جلسه بود که با هدف پیشگیری از آسیبهای احتمالی و افزایش اقتدار یگان در مقابله با سوداگران میراث فرهنگی برگزار شد.
او در پایان تاکید کرد: آموزشهای مستمر نیروهای یگان حفاظت، ضمن کاهش خطاهای احتمالی در ماموریتها، موجب افزایش ضریب امنیت در محوطههای تاریخی و پیشگیری از جرایم علیه مواریث فرهنگی خواهد شد.
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