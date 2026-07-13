به گزارش خبرنگار میراث آریا، ابوالفضل عالی،روز دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ در تشریح جزئیات این عملیات باستان‌شناختی اظهار کرد: این برنامه پژوهشی به همت کارشناسان پایگاه میراث جهانی سلطانیه و با نظارت معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل استان به انجام رسید که در تداوم فعالیت‌های میدانی فصل نخست، به دستاوردهای قابل‌توجهی منجر شد.

مسئول کاوش‌های باستان‌شناسی ارگ سلطانیه با اشاره به ضرورت استمرار پژوهش‌ها در این محدوده، افزود: با عنایت به اهمیت یافته‌های فصل نخست در محدوده گورستان مجاور گنبد سلطانیه -که در متون تاریخی از آن با عنوان «گورستان سلطنتی» یاد می‌شود- تمرکز اصلی تیم کاوش در این فصل بر تکمیل مطالعات در این محدوده معطوف بود.

او در خصوص اهداف کلان این پروژه بیان کرد: این کاوش‌ها با هدف شناخت دقیق‌تر محدوده پیرامونی گنبد سلطانیه که در عصر ایلخانی تحت عنوان «ابواب‌البر» شناخته می‌شد، صورت پذیرفت. علی‌رغم آسیب‌ها و تخریب‌های گسترده‌ای که طی ادوار پس از ایلخانی، به‌ویژه در دوران تیموری و قاجار بر آثار تاریخی این محدوده وارد شده است، خوشبختانه طی دو فصل کاوش اخیر، موفق به استخراج داده‌های ذی‌قیمتی از ساختار معماری آرامگاه‌های زیرزمینی مجاور گنبد و شیوه‌های تدفین در این پهنه تاریخی شده‌ایم.

عالی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، فاز آزمایشگاهی و تحلیلی داده‌های به‌دست‌آمده توسط تیم پژوهشی اداره‌کل میراث‌فرهنگی و کارشناسان پایگاه میراث جهانی سلطانیه آغاز شده است.

او گفت: نتایج نهایی و تحلیل‌های علمی این دوره از کاوش‌ها پس از تکمیل مراحل بررسی، در آینده‌ای نزدیک به صورت گزارش‌های تخصصی و عمومی منتشر خواهد شد.

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