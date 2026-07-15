به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی از صدور مجوز فعالیت چهار خانه‌مسافر در شهرستان آبدانان خبر داد و اظهار کرد: توسعه مراکز اقامتی استاندارد از مهم‌ترین الزامات رونق صنعت گردشگری است و صدور این مجوزها با هدف افزایش ظرفیت پذیرش گردشگران، ارتقای کیفیت خدمات و ساماندهی واحدهای اقامتی انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری شهرستان آبدانان افزود: این شهرستان به دلیل برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و مذهبی، یکی از مقاصد مهم گردشگری استان ایلام به شمار می‌رود و هر ساله میزبان شمار زیادی از گردشگران و طبیعت‌گردان از نقاط مختلف کشور است.

شریفی ادامه داد: وجود آثار تاریخی ارزشمند، مناظر طبیعی چشم‌نواز، دریاچه‌ها، آبشارها و مناطق بکر گردشگری، آبدانان را به یکی از مستعدترین شهرستان‌های استان برای توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری تبدیل کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام تصریح کرد: راه‌اندازی و توسعه خانه‌مسافرها نقش مهمی در تکمیل زنجیره خدمات گردشگری، افزایش رضایتمندی مسافران، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصاد محلی دارد و این اداره‌کل از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی برای ایجاد و توسعه واحدهای اقامتی در شهرستان آبدانان حمایت خواهد کرد.

شریفی خاطرنشان کرد: توسعه خانه‌مسافرهای دارای مجوز، علاوه بر ساماندهی اقامت گردشگران، زمینه ارائه خدمات استاندارد، افزایش امنیت و کیفیت اقامت و تقویت زیرساخت‌های گردشگری شهرستان آبدانان را فراهم می‌کند و در مسیر توسعه پایدار گردشگری استان، از اولویت‌های این اداره‌کل به شمار می‌رود.

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