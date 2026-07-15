به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، از صدور مجوز فعالیت یک اقامتگاه بوم‌گردی در روستای انجیره شهرستان آبدانان خبر داد و اظهار کرد: توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی یکی از رویکردهای مهم این اداره‌کل در راستای تقویت گردشگری روستایی، افزایش ماندگاری گردشگران و حمایت از جوامع محلی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری روستای انجیره افزود: این روستا با برخورداری از طبیعت بکر، فرهنگ غنی، آداب و رسوم اصیل و چشم‌اندازهای کم‌نظیر، ظرفیت مناسبی برای جذب گردشگران علاقه‌مند به طبیعت‌گردی و تجربه سبک زندگی بومی دارد.

شریفی ادامه داد: صدور مجوز این اقامتگاه بوم‌گردی با هدف ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای پذیرایی از گردشگران، ارتقای کیفیت خدمات، توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در مناطق روستایی انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام تصریح کرد: اقامتگاه‌های بوم‌گردی علاوه بر فراهم کردن فضایی مناسب برای اقامت گردشگران، نقش مؤثری در معرفی فرهنگ، صنایع‌دستی، غذاهای محلی و ظرفیت‌های بومی هر منطقه دارند و می‌توانند به رونق اقتصاد روستاها و جلوگیری از مهاجرت کمک کنند.

شریفی خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری حمایت می‌کند و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی را یکی از برنامه‌های مهم برای تحقق گردشگری پایدار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشمند روستاهای استان می‌داند.

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