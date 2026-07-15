به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی از اجرای پروژه ایجاد سیستم حفاظتی و ساخت مخازن امن مخزن مرکزی استان ایلام خبر داد و اظهار کرد: برای اجرای این پروژه، ۱۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی اختصاص یافته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام افزود: این پروژه با هدف ارتقای سطح حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی و فرهنگی، افزایش ضریب ایمنی مخزن مرکزی و فراهم کردن شرایط استاندارد برای حفظ و صیانت از اشیای تاریخی و فرهنگی استان اجرا میشود.
شریفی با تأکید بر اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی، تصریح کرد: ایجاد زیرساختهای حفاظتی و تجهیز مخازن استاندارد از مهمترین اقدامات در راستای صیانت از آثار تاریخی است و نقش مؤثری در حفظ این میراث ارزشمند برای نسلهای آینده دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام خاطرنشان کرد: ادارهکل میراثفرهنگی استان با بهرهگیری از اعتبارات ملی، اجرای پروژههای حفاظتی و مرمتی را با جدیت دنبال میکند تا زمینه نگهداری اصولی و استاندارد از آثار تاریخی و فرهنگی استان بیش از پیش فراهم شود.
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