۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۵

مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام:

ارتقای زیرساخت‌های حفاظتی مخزن مرکزی میراث‌فرهنگی ایلام در دستور کار قرار گرفت

ارتقای زیرساخت‌های حفاظتی مخزن مرکزی میراث‌فرهنگی ایلام در دستور کار قرار گرفت

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از اجرای پروژه ایجاد سیستم حفاظتی و ساخت مخازن امن مخزن مرکزی استان با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی از اجرای پروژه ایجاد سیستم حفاظتی و ساخت مخازن امن مخزن مرکزی استان ایلام خبر داد و اظهار کرد: برای اجرای این پروژه، ۱۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی اختصاص یافته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: این پروژه با هدف ارتقای سطح حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی و فرهنگی، افزایش ضریب ایمنی مخزن مرکزی و فراهم کردن شرایط استاندارد برای حفظ و صیانت از اشیای تاریخی و فرهنگی استان اجرا می‌شود.

شریفی با تأکید بر اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی، تصریح کرد: ایجاد زیرساخت‌های حفاظتی و تجهیز مخازن استاندارد از مهم‌ترین اقدامات در راستای صیانت از آثار تاریخی است و نقش مؤثری در حفظ این میراث ارزشمند برای نسل‌های آینده دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان با بهره‌گیری از اعتبارات ملی، اجرای پروژه‌های حفاظتی و مرمتی را با جدیت دنبال می‌کند تا زمینه نگهداری اصولی و استاندارد از آثار تاریخی و فرهنگی استان بیش از پیش فراهم شود.

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کد خبر 1405042401696
معصومه علیمحمدی
دبیر مرضیه امیری

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