به گزارش میراثآریا، فرزاد شریفی اظهار کرد: عملیات مرمت و ساماندهی قلعه تاریخی شاخ بخش زرینآباد شهرستان دهلران با اختصاص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی در دستور کار این ادارهکل قرار گرفته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: این پروژه با هدف حفاظت، استحکامبخشی و جلوگیری از فرسایش این اثر تاریخی ارزشمند اجرا میشود و در قالب آن بخشهای آسیبدیده بنا مرمت، ساماندهی و اقدامات لازم برای حفظ اصالت و هویت تاریخی اثر انجام خواهد شد.
شریفی با تأکید بر اهمیت صیانت از آثار تاریخی استان، گفت: مرمت بناهای تاریخی از اولویتهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام است و اجرای این طرح نقش مهمی در حفظ میراث فرهنگی و افزایش ظرفیتهای گردشگری شهرستان دهلران خواهد داشت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام خاطرنشان کرد: با تداوم اجرای طرحهای مرمتی در سطح استان، زمینه حفاظت از آثار تاریخی برای نسلهای آینده و توسعه گردشگری فرهنگی بیش از پیش فراهم خواهد شد.
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