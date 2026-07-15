تاریخانه دامغان یک گام دیگر تا ثبت جهانی/ موانع اصلی پرونده برطرف شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی اکبرپور روز چهارشنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: در ادامه روند تکمیل پرونده ثبت جهانی مسجد تاریخانه، نشست تخصصی بررسی آخرین وضعیت این پرونده و بازدید می‌دانی از این اثر تاریخی با حضور علیرضا نوچه‌ناسار فرماندار شهرستان دامغان، دکتر وطن‌دوست مدیر پرونده ثبت جهانی مساجد ایران در یونسکو، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان سمنان، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر دامغان، مسئولان شهری و کارشناسان این حوزه برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان افزود: در این نشست، آخرین اقدامات انجام‌شده، الزامات فنی، چالش‌های باقی‌مانده و نقشه راه نهایی برای تکمیل پرونده ثبت جهانی مسجد تاریخانه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی برای فراهم‌سازی الزامات ثبت این بنای ارزشمند در فهرست میراث جهانی یونسکو تأکید شد.

او اظهار کرد: در ادامه این برنامه، مدیر پرونده ثبت جهانی مساجد ایران و مسئولان استانی و شهرستانی از مسجد تاریخانه بازدید میدانی کردند و آخرین وضعیت منظر تاریخی، حریم اثر و اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع ثبت جهانی را مورد ارزیابی قرار دادند.

در ادامه علیرضا نوچه‌ناسار فرماندار شهرستان دامغان نیز با تأکید بر اهمیت تاریخی و فرهنگی مسجد تاریخانه گفت: این بنای ارزشمند به عنوان یکی از کهن‌ترین مساجد ایران، نماد هویت تاریخی و فرهنگی دامغان است و ثبت جهانی آن علاوه بر صیانت از این میراث گران‌ب‌ها، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان در سطح بین‌المللی خواهد داشت.

او افزود: طی ماه‌های گذشته با برگزاری نشست‌های متعدد و همکاری فرمانداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر و دستگاه‌های اجرایی، اقدامات مؤثری برای رفع موانع پرونده انجام شده و این همکاری‌ها تا زمان ثبت جهانی مسجد تاریخانه با جدیت ادامه خواهد داشت.

رسول وطن‌دوست مدیر پرونده ثبت جهانی مساجد ایرانی در یونسکو نیز با ابراز رضایت از روند اقدامات انجام‌شده بیان کرد: امروز با اطمینان خاطر دامغان را ترک می‌کنم، زیرا مهم‌ترین موانع ثبت جهانی مسجد تاریخانه با همراهی و همدلی مسئولان شهرستان برطرف شده است.

مدیر پرونده ثبت جهانی مساجد ایرانی تصریح کرد: دو چالش اساسی این پرونده، شامل مسجد فلزی احداث‌شده در مجاورت تاریخانه و ساختمانی که منظر تاریخی این اثر را مخدوش می‌کرد، رفع شده و این موضوع مسیر ثبت جهانی مسجد تاریخانه را هموارتر کرده است.

او با اشاره به جایگاه کم‌نظیر مسجد تاریخانه در میان آثار تاریخی جهان اسلام ابراز کرد: این اثر ارزشمند، میراثی متعلق به همه بشریت است و حساسیت و توجه جامعه علمی و متخصصان میراث‌فرهنگی جهان نسبت به آن، اهمیت ثبت جهانی این مسجد را دوچندان کرده است.

وطن‌دوست در پایان از همکاری فرماندار، شهرداری، شورای اسلامی شهر دامغان، اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان سمنان و اداره میراث‌فرهنگی شهرستان دامغان در رفع موانع پرونده قدردانی کرد و ابرازامیدواری کرد با استمرار این همکاری‌ها، مسجد تاریخانه دامغان به‌زودی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد.

ثبت جهانی مسجد تاریخانه، علاوه بر حفاظت از یکی از کهن‌ترین مساجد ایران، زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی دامغان، توسعه گردشگری و تقویت جایگاه این شهرستان در عرصه بین‌المللی را فراهم خواهد کرد.

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