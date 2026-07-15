بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سید محمدصادق رضویان امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵، با اعلام این خبر گفت: در راستای بهرهگیری از ظرفیتهای بینظیر روستای قلعهبالا و با هدف تقویت پیوند میان گردشگری و اقتصاد خانوار، دورههای آموزشی صنایعدستی در چهار رشته کاربردی و هنری آغاز شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود افزود: این دورههای آموزشی که شامل رشتههای گلدوزی، ابریشمدوزی، حصیربافی و گلیمبافی است، از ۲۳ تیرماه آغاز شده و تا ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ برای بانوان و تمامی علاقهمندان در سطح روستا دایر خواهد بود.
او با تأکید بر نقش این آموزشها در توسعه پایدار بیان کرد: قلعهبالا به عنوان یکی از روستاهای جهانی گردشگری، دارای پتانسیلهای بالقوه فراوانی در حوزه میراث فرهنگی و صنایعدستی است و برگزاری این کلاسها نه تنها گامی مهم برای حفظ و انتقال هنرهای اصیل و بومی به نسلهای آینده است، بلکه با توانمندسازی زنان روستایی، به تولید محصولات هنری متناسب با هویت فرهنگی روستا و عرضه آن به گردشگران کمک شایانی خواهد کرد.
رضویان در پایان خاطرنشان کرد: ترکیب آموزش مهارتهای فنی با ظرفیتهای گردشگری منطقه، میتواند زمینه ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و رونق اقتصاد محلی را فراهم آورد وامیدواریم با استقبال خوب اهالی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر صنایعدستی در این روستای شاخص باشیم.
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