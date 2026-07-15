به گزارش میراثآریا، سلیم محمدی روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای اطلاعرسانی در مقاصد گردشگری اظهار کرد: فرآیند ساخت تابلوهای راهنمای اماکن تاریخی و گردشگری استان به پایان رسیده و عملیات جانمایی و نصب آنها در دستور کار قرار دارد تا در نقاط هدف گردشگری هرمزگان اجرایی شود.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: هدف از اجرای این طرح، راهنمایی دقیقتر گردشگران، معرفی بهینه جاذبههای تاریخی و طبیعی، تسهیل دسترسی به مراکز گردشگری و در نهایت ارتقای کیفیت خدماترسانی در مناطق هدف است.
او با بیان اینکه این تابلوها در مراکز گردشگری، سواحل و سایتهای تاریخی نصب میشوند، تصریح کرد: اجرای این طرح، نقشی کلیدی در ساماندهی فضاهای گردشگری، افزایش رضایتمندی مسافران و معرفی شایسته ظرفیتهای متنوع استان ایفا خواهد کرد.
محمدی در ادامه به جایگاه هرمزگان در صنعت گردشگری دریایی و ساحلی کشور اشاره کرد و گفت: هرمزگان بهواسطه ظرفیتهای بینظیر دریامحور، نیازمند تقویت زیرساختهای رفاهی برای گردشگران است و این طرح در همین راستا و با هدف توسعه متوازن گردشگری استان اجرایی میشود.
معاون گردشگری هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختها و بهبود خدمات اطلاعرسانی، از اولویتهای راهبردی این ادارهکل در مسیر رونق و پایداری صنعت گردشگری استان به شمار میرود.
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