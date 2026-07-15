به گزارش خبرنگار میراث آریا، سمانه سلطانی پور روز چهارشنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: در نشست تخصصی میان معاونت صنایعدستی استان و مدیریت دانشکده هنر دانشگاه سمنان، راهکارهای عملیاتی برای افزایش تعاملات میان نهادهای دانشگاهی و حوزه صنایعدستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان افزود: امرایی در حوزههای مستند نگاری هنرهای سنتی، درجهبندی کارگاههای تخصصی و میزبانی موفق دو دوره رویداد ملی مهر اصالت ملی صنایعدستی در استان نقشی کلیدی داشتند.
او بیان کرد: همکاریهای او در هیئت داوران رویدادهای ملی و حمایت از هنرمندان استان، نقش بسزایی در ارتقای سطح کیفی تولیدات و معرفی توانمندیهای استان سمنان در سطح کشور داشته است.
سلطانیپور با تأکید به ضرورت بهرهگیری از توان پژوهشی دانشگاه برای حمایت از هنرمندان و نوآوری در صنایعدستی، اظهار کرد: هدف ما ایجاد زمینهای است که در آن دانش دانشگاهی، موتور محرک ارتقای کیفیت و توسعه بازارهای داخلی و خارجی صنایعدستی استان باشد.
امرایی، رئیس دانشکده هنر دانشگاه سمنان نیز در این دیدار با تأکید بر جایگاه استراتژیک صنایعدستی استان، ابراز کرد: تعامل میان دانشگاه و اداره کل میراثفرهنگی، کلید اصلی حفظ اصالت هنرهای سنتی و تربیت نسل جدید متخصصان و هنرمندان است.
رئیس دانشکده هنر دانشگاه سمنان گفت: برگزاری رویدادهای خلاقانه، نمایشگاههای تخصصی و نشستهای علمی مشترک، میتواند ضمن شناسایی استعدادهای جوان، انگیزه لازم را برای گسترش تولیدات هنری فراهم آورد.
در پایان این مراسم، به پاس خدمات ارزشمند و تعهد اجتماعی رئیس دانشکده هنر دانشگاه سمنان، حکم ابلاغ امرایی به عنوان «مسئول میز استانیِ مسئولیت اجتماعی در حوزه صنایعدستی و دانشگاه» با امضای مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان و با هدف نهادینهسازی همکاریهای مشترک و بهرهگیری نظاممند از ظرفیتهای علمی دانشگاه در مسیر شکوفایی اقتصادی و فرهنگی صنایعدستی استان، به ایشان اهدا شد.
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