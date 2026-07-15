به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست هم‌اندیشی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد با مسئولان منابع طبیعی و فعالان گردشگری استان،عصر چهارشنبه ۲۴ تیرماه با هدف بررسی راه‌های توسعه طبیعت‌گردی و شناسایی ظرفیت‌های گردشگری برگزار شد.

سیدمجتبی امیرحسینی مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد در این نشست گفت: کهگیلویه و بویراحمد به دلیل داشتن جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی متنوع، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر دارد و با همکاری دستگاه‌های اجرایی می‌توان زمینه رونق بیشتر گردشگری در استان را فراهم کرد.

او افزود: وجود جنگل‌های زاگرس، آبشارهای پرآب و آب‌وهوای چهارفصل، این استان را به یکی از مناطق مناسب کشور برای طبیعت‌گردی تبدیل کرده است.

در ادامه، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز گفت: حدود ۹۰ درصد از مساحت کهگیلویه و بویراحمد را منابع طبیعی تشکیل می‌دهد و این استان بیشترین سرانه جنگل کشور را دارد؛ به همین دلیل به‌درستی از آن به عنوان پایتخت طبیعت ایران یاد می‌شود.

سیدجمال موسویان افزود: توسعه گردشگری طبیعت، هم به جذب گردشگران داخلی و خارجی کمک می‌کند و هم می‌تواند نقش موثری در حفاظت از منابع طبیعی داشته باشد.

او گفت: در طرح جنگلداری اجتماعی استان، گردشگری یکی از بخش‌های مهم است و اکوتوریسم و بوم‌گردی می‌تواند در این زمینه رشد قابل توجهی داشته باشد.

این نشست با هدف برنامه‌ریزی برای اجرای جشنواره‌های فصلی و معرفی بهتر توانمندی‌های طبیعت‌گردی کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

انتهای پیام/