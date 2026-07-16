بررسی میدانی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی شیشه و بلور در شهرستان قرچک

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی محمد اسلامی فرماندار قرچک با همراهی مجید ژاله نیا رئیس میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی این شهرستان و مدیران ادارات گاز،آبفا،مخابرات،تامین اجتماعی،صمت، در راستای حمایت از تولید و تحقق شعار سال، از دو واحد کارگاهی شیشه و بلور شهرستان بازدید میدانی به عمل آورد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این واحدهای تولیدی قرار گرفت.

فرماندار شهرستان قرچک در حاشیه این بازدیدها با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان اظهار داشت: تمامی رؤسای ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف هستند با استفاده از ظرفیت‌های شهرستان در چارچوب قانون و در راستای تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع موجود، از واحدهای تولیدی، کارآفرینان و صنعتگران حمایت کنند تا زمینه توسعه تولید و اشتغال در شهرستان بیش از پیش فراهم شود.

در جریان این بازدیدها، مشکلات این واحدها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد موضوعات مطرح شده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری و کارشناسی شود.

گفتنی است؛ هر دو واحد تولیدی شیشه و بلور در فرآیند دریافت تسهیلات قرار داشته و از سوی میراث فرهنگی و بنیاد علوی به بانک عامل معرفی شده‌اند که روند پرداخت و حمایت‌های لازم از این واحدها نیز در دست پیگیری است.

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