به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ و در راستای حفاظت، مرمت و ساماندهی، پروژههای متعددی در مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی آغاز شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: این اقدامات با هدف صیانت از اصالت معماری، بهبود شرایط کالبدی و ارتقای کیفیت محیطی مجموعه، در محورهای مرمت بنا، احیای تزئینات، ساماندهی محوطه و بهسازی خدمات عمومی اجرا میشود.
او تاکید کرد: تکمیل بازسازی رواقهای بخش تجاری، بازسازی و احیای تزئینات و کاشیکاری سر در عالیقاپو، جدارهسازی حمام شیخ صفی، نصب نرده و حفاظهای سایت تاریخی مجموعه و ایجاد مخزن امن در مجموعه از جمله پروژههای آغاز شده از ابتدای سال است.
جباری با اشاره به سایر اقدامات در حال اجرا، ادامه داد: استحکام بخشی و تثبیت تزئینات داخلی مجموعه، تکمیل کاشیکاریهای سر در مغازههای تجاری، تکمیل بند کشی دیوارهای حیاط باغ، گنبدها و پشتبام مجموعه، یکسانسازی سایهبانهای مغازههای تجاری و تکمیل سنگ فرش حیاط باغ نیز از دیگر پروژههای در حال اجرا در مجموعه است.
مدیرکل میراثفرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: اجرای این پروژهها نقش بسزایی در ارتقای کیفیت محیطی و پایداری کالبدی این اثر جهانی خواهد داشت و تعهد مستمر اداره کل میراثفرهنگی استان اردبیل به اصول مرمت و نگهداری از آثار فاخر تاریخی را نشان میدهد.
او خاطرنشان کرد: تخصیص ردیف اعتباری ویژه برای مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی در سال ۱۴۰۴ یکی از عوامل موثر در اجرای پروژههای حفاظتی و مرمتی این مجموعه است و با توجه به اهمیت این اثر و ضرورت استمرار اقدامات حفاظتی و مرمتی، نیازمند تداوم تخصیص اعتبار از محل این ردیف اختصاصی در سال جاری و سالهای آتی هستیم.
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