به گزارش خبرنگار میراثآریا، احمد دیناری در متن حکم انتصاب که روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه صادر شد، بر بهرهگیری از توان تخصصی همکاران، تعامل سازنده با حوزههای مختلف و اهتمام ویژه برای توانمندسازی و ارتقای سطح اداری و مالی ادارهکل تأکید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی با اشاره به تجربیات و سوابق زهره پاکدل، ابراز امیدواری کرد که این انتصاب مسیر تازهای را برای بهبود فرایندهای مدیریتی و پشتیبانی در این مجموعه فراهم کند.
دیناری همچنین با تأکید بر سیاست استفاده از ظرفیتهای مدیریتی بانوان در عرصههای اجرایی، حضور زنان در بدنه مدیریتی این ادارهکل را گامی برای افزایش بهرهوری و استفاده حداکثری از توان تخصصی سرمایههای انسانی استان دانست.
گفتنی است زهره پاکدل پیش از این دارای سوابق رییس امور اداری و مالی و معاونت توسعه مدیریت این اداره کل بوده است.
همچنین در این جلسه از زحمات اسماعیل کارگرمقدم؛ معاون پیشین توسعه مدیریت اداره کل تقدیر و تشکر شد.
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