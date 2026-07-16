احمد دیناری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی در یادداشتی نوشت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری در میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فاصله میان فرصت‌های موجود و شناخت سرمایه‌گذاران از این فرصت‌هاست و به همین دلیل بسیاری از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و گردشگری کشور به دلیل ناشناخته ماندن، از چرخه سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری اقتصادی خارج می‌مانند.

در چنین شرایطی، برگزاری تورهای آشناسازی سرمایه‌گذاران با فرصت‌ها و بسته های سرمایه‌گذاری (فم تورها) می‌تواند به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای بازاریابی و جذب سرمایه ایفای نقش کند.

در همین راستا، روز دوشنبه اول تیرماه ۱۴۰۵، ما در اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی با همکاری اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان، تور نیم‌روزه آشنایی تنی چند از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را با برخی از فرصت‌ها و بسته های سرمایه‌گذاریِ حوزه میراث فرهنگی برگزار کردیم.

در این برنامه، جمعی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان از دو ظرفیت مهم تاریخی و گردشگری شامل نیایشگاه تاریخی اسپاخو در روستای گردشگری اسپاخو واقع در شهرستان سملقان و رباط تاریخی قره‌ بیل در شهرستان گرمه بازدید کردند و در جریان این بازدیدها، علاوه بر معرفی ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی بناها، بسته‌های سرمایه‌گذاری تعریف‌شده و ظرفیت‌های اقتصادی هر پروژه نیز برای سرمایه‌گذاران تشریح شد.

تجربه این تور نشان داد که بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران برای نخستین بار از این ظرفیت‌ها بازدید می‌کنند. این موضوع اهمیت معرفی میدانی فرصت‌ها و بسته های سرمایه‌گذاری را بیش از پیش آشکار می‌کند. من معتقدم هیچ بروشور، گزارش یا جلسه‌ای نمی‌تواند به اندازه حضور در محل پروژه و مشاهده مستقیم ظرفیت‌ها، در تصمیم‌سازی سرمایه‌گذاران مؤثر باشد.

لذا رویکرد ما در اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی در حوزه سرمایه‌گذاری، محدود به احداث تأسیسات گردشگری نیست. نگاه ما مبتنی بر پیوند سرمایه‌گذاری با هر سه حوزه مأموریتی وزارت میراث فرهنگی یعنی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

واگذاری بناهای تاریخی به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت، علاوه بر حفظ و صیانت از آثار تاریخی، زمینه مرمت، احیا، بهره‌برداری اقتصادی و معرفی گسترده‌تر این آثار را فراهم می‌کند. برای نمونه، کاربری پیش‌بینی‌شده برای رباط تاریخی قره‌بیل، هتل بوتیک و مجموعه خدمات مکمل گردشگری است که می‌تواند به افزایش ماندگاری گردشگران در استان و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

در حوزه صنایع دستی نیز سیاست اداره‌کل حمایت از ایجاد خانه‌های صنایع دستی توسط بخش خصوصی است؛ مراکزی که تولید، آموزش و فروش را به صورت همزمان دنبال می‌کنند و می‌توانند نقش مهمی در اشتغال‌زایی و توسعه اقتصاد فرهنگی استان ایفا کنند.

خوشبختانه از مجموع ۱۵ بسته سرمایه‌گذاری بی‌نام تعریف‌شده در خراسان شمالی، تاکنون ۸ بسته به سرمایه‌گذاران واگذار شده است و فرآیند بازاریابی برای جذب سرمایه‌گذار در سایر بسته‌ها نیز ادامه دارد.

خراسان شمالی با برخورداری از تنوع فرهنگی کم‌نظیر، بناهای تاریخی ارزشمند، جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های متنوع صنایع دستی، امروز یکی از مستعدترین استان‌های کشور برای سرمایه‌گذاری در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شمار می‌رود؛ ظرفیتی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار، اشتغال و رونق اقتصادی استان باشد.