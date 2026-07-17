گردشگری ورزشی؛ پیوند ورزش، سلامت و توسعه پایدار

لیلا فولادی کارشناس ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر در یادداشتی نوشت: گردشگری یکی از مهمترین صنایع جهان است که علاوه بر ایجاد فرصتهای اقتصادی، نقش مهمی در توسعه فرهنگی، اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم ایفا میکند. در سالهای اخیر، با افزایش توجه به سلامت، فعالیتهای بدنی و سبک زندگی فعال، شاخهای از گردشگری با عنوان «گردشگری ورزشی» رشد چشمگیری یافته است.
گردشگری ورزشی به سفرهایی گفته میشود که با هدف شرکت در فعالیتهای ورزشی، تماشای مسابقات یا بازدید از اماکن و رویدادهای ورزشی انجام میشود.
امروزه بسیاری از کشورها با برنامهریزی صحیح، از ظرفیت گردشگری ورزشی برای ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، معرفی فرهنگ بومی و توسعه زیرساختهای خود بهره میبرند. ایران نیز با برخورداری از طبیعت متنوع، اقلیم چهار فصل و پیشینه غنی فرهنگی، ظرفیت بالایی برای توسعه این نوع گردشگری دارد.
مفهوم گردشگری ورزشی
گردشگری ورزشی به مجموعه سفرهایی اطلاق میشود که انگیزه اصلی آنها ورزش یا فعالیتهای مرتبط با ورزش است. این سفرها ممکن است برای شرکت در مسابقات، حضور در اردوهای ورزشی، انجام ورزشهای تفریحی، تماشای رقابتهای ورزشی یا بازدید از اماکن و موزههای ورزشی صورت گیرد.
گردشگری ورزشی به سه دسته اصلی تقسیم میشود: گردشگری فعال که در آن افراد خود به انجام فعالیتهای ورزشی مانند کوهنوردی، دوچرخهسواری، شنا، پیادهروی، غواصی و ورزشهای آبی میپردازند؛ گردشگری رویدادهای ورزشی که شامل سفر برای تماشای مسابقات و رقابتهای ورزشی است؛ و گردشگری میراث ورزشی که با هدف بازدید از مکانها، موزهها و یادمانهای ورزشی انجام میشود.
اهمیت گردشگری ورزشی
گردشگری ورزشی علاوه بر ایجاد نشاط و سلامت جسمی و روانی، آثار اقتصادی گستردهای نیز به همراه دارد. برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی باعث افزایش سفر، رونق هتلها، رستورانها، حملونقل، صنایع دستی و سایر خدمات گردشگری میشود. همچنین فرصتهای شغلی جدیدی برای جوانان ایجاد کرده و موجب توسعه مناطق کمتر شناختهشده میشود.
از سوی دیگر، این نوع گردشگری به تقویت ارتباطات فرهنگی میان ملتها کمک میکند. حضور ورزشکاران و گردشگران در مناطق مختلف، فرصتی برای آشنایی با فرهنگ، آداب و رسوم، غذاهای محلی و جاذبههای تاریخی هر منطقه فراهم میآورد و موجب افزایش همدلی و تعامل میان مردم میشود.
ظرفیتهای ایران در گردشگری ورزشی
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و تنوع اقلیمی، یکی از کشورهای مستعد در زمینه گردشگری ورزشی است. رشتهکوههای زاگرس و البرز، سواحل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، کویرهای زیبا، جنگلها، رودخانهها و چشمههای طبیعی، امکان انجام انواع فعالیتهای ورزشی و طبیعتگردی را فراهم کردهاند.
ورزشهایی مانند کوهنوردی، صخرهنوردی، اسکی، دوچرخهسواری، قایقرانی، پاراگلایدر، غواصی، شنا، ماهیگیری ورزشی، پیادهروی و ورزشهای ساحلی از جمله فعالیتهایی هستند که میتوانند گردشگران داخلی و خارجی را جذب کنند.
استان بوشهر نیز با داشتن سواحل زیبای خلیج فارس، آبوهوای مناسب در بخش زیادی از سال، ظرفیت بالایی برای توسعه ورزشهای ساحلی و دریایی، قایقرانی، شنا، ماهیگیری ورزشی، مسابقات ساحلی و پیادهروی در کنار دریا دارد. توسعه این ظرفیتها میتواند علاوه بر رونق اقتصادی، موجب معرفی هرچه بیشتر جاذبههای طبیعی و فرهنگی این استان شود.
نقش گردشگری ورزشی در سلامت جامعه
یکی از مهمترین آثار گردشگری ورزشی، ارتقای سلامت جسمی و روانی افراد است. انجام فعالیتهای بدنی در طبیعت موجب افزایش نشاط، کاهش استرس، بهبود سلامت قلب و عروق، تقویت عضلات و افزایش کیفیت زندگی میشود. همچنین سفرهای ورزشی باعث تقویت روحیه همکاری، مسئولیتپذیری، اعتماد به نفس و تعامل اجتماعی میشوند.
در شرایطی که بسیاری از بیماریهای مزمن ناشی از کمتحرکی در حال افزایش است، تشویق مردم به شرکت در برنامههای گردشگری ورزشی میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از بیماریها و کاهش هزینههای درمان داشته باشد.
چالشها و راهکارها
با وجود ظرفیتهای فراوان، توسعه گردشگری ورزشی در ایران با چالشهایی مانند کمبود زیرساختهای استاندارد، محدودیت امکانات اقامتی در برخی مناطق، ضعف تبلیغات، نبود برنامهریزی منسجم و کمبود سرمایهگذاری روبهرو است.
برای توسعه این صنعت لازم است زیرساختهای ورزشی و گردشگری تقویت شود، امنیت و خدمات رفاهی افزایش یابد، از بخش خصوصی حمایت شود، رویدادهای ورزشی ملی و بینالمللی برگزار گردد و برنامههای آموزشی برای فعالان این حوزه اجرا شود. همچنین معرفی ظرفیتهای گردشگری ورزشی از طریق رسانهها و فضای مجازی میتواند نقش مهمی در جذب گردشگران داشته باشد.
نتیجهگیری
گردشگری ورزشی یکی از پویاترین شاخههای صنعت گردشگری است که میتواند همزمان به توسعه اقتصادی، ارتقای سلامت جامعه، افزایش نشاط اجتماعی و معرفی فرهنگ و جاذبههای طبیعی کشور کمک کند. ایران با برخورداری از طبیعت متنوع، اقلیم چهار فصل و ظرفیتهای فراوان ورزشی، توانایی تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری ورزشی در منطقه را دارد.
با برنامهریزی صحیح، سرمایهگذاری مناسب، توسعه زیرساختها و همکاری دستگاههای اجرایی، میتوان از ظرفیتهای گسترده گردشگری ورزشی برای ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، حفظ محیط زیست، گسترش فرهنگ ورزش و تحقق توسعه پایدار بهرهبرداری کرد. آینده این صنعت در گرو نگاه علمی، مدیریت کارآمد و مشارکت همه نهادهای مرتبط است.
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