به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد رستمی صبح امروز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ در نشست ستاد اربعین استان بوشهر اظهار کرد: در ایام اربعین سال گذشته، مجموعا ۲۵ هزار و ۸۰۷ زائر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان بوشهر عمدتاً به مقصد مرز شلمچه در مسیر رفت و برگشت جابه‌جا شدند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر در تشریح اقدامات انجام شده برای ایام اربعین افزود: علاوه بر برگزاری مستمر جلسات تخصصی حمل‌ونقل و سوخت، نشست‌های هماهنگی با شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر و انجمن‌های صنفی برگزار شده است. همچنین به منظور تکریم زائران، استقرار میز خدمت در پایانه‌های مسافری و اعزام کارشناسان این اداره‌کل به مرزهای شلمچه و مهران برای نظارت بر ارائه خدمات در دستور کار قرار گرفته است.

او با تأکید بر ایمنی محورهای منتهی به مرز شلمچه به عنوان اولویت اصلی راهداری، تصریح کرد: با هدف به حداقل رساندن مخاطرات جاده‌ای، اقداماتی نظیر لکه‌گیری، روکش آسفالت، خط‌کشی، تعمیرات روشنایی و علائم ایمنی و انتظامی در کریدورهای منتهی به مرز انجام شده است.

رستمی افزود: علاوه بر آماده‌باش کامل مراکز معاینه فنی و راهدارخانه‌ها و برگزاری جلسات هماهنگی با مدیران مجتمع‌های خدماتی-رفاهی برای خدمات دهی مناسب در ایام اربعین، گشت‌های راهداری به صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی استان مستقر خواهند بود تا امنیت تردد زائران تضمین شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به مصوبه ستاد مرکزی اربعین مبنی بر استفاده از ظرفیت ناوگان صنایع، گفت: مکاتبات لازم با منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس انجام شده و طبق برنامه‌ریزی‌ها، انتظار ما اختصاص حداکثر ظرفیت ناوگان اتوبوسی برای اعزام زائران اربعین است تا کمبود احتمالی ناوگان عمومی در ایام اوج سفر جبران شود.

رئیس کمیته حمل‌ونقل و سوخت ستاد اربعین استان بوشهر همچنین درباره تدابیر حوزه سوخت‌رسانی اظهار کرد: در این راستا تعیین جایگاه‌های ویژه سوخت ناوگان‌اتوبوسی (دارای کارت آزاد) در مسیرهای تردد به سمت مرز شلمچه، افزایش سقف سوخت‌گیری روزانه به ۴۰۰ لیتر و تخصیص سوخت تنخواه تشویقی برای ناوگان فعال در این ایام پیشنهاد شده و در دست پیگیری است تا وقفه‌ای در ارائه خدمات به زائران رخ ندهد.

رستمی در پایان تأکید کرد: تمامی خدمات‌رسانی‌ها و نرخ‌های کرایه براساس مصوبات ابلاغی کشوری انجام خواهد شد و نظارت دقیق بر رعایت نرخ‌های مصوب از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر، از برنامه‌های نظارتی این کمیته در ایام اربعین خواهد بود.

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