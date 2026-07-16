۲۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۵

استاندار بوشهر:

پروژه‌های عمرانی استان بوشهر با وجود گرمای شدید فعال است

پروژه‌های عمرانی استان بوشهر با وجود گرمای شدید فعال است

استاندار بوشهر با اشاره به افتتاح طرح‌ها در هفته دولت گفت: پروژه‌های عمرانی استان با وجود گرمای شدید فعال است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ارسلان زارع عصر چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ در بازدید از پروژه‌های شاخص عمرانی شهرستان‌های تنگستان و دشتستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با وجود گرمای زیاد و سختی شرایط کار، لکن پروژه‌های عمرانی در استان بوشهر، در ساعات پایانی شب و همچنین ابتدای روز، فعال هستند و امروز از ۸ پروژه مهم و اولویت‌دار در ۲ شهرستان دشتستان و تنگستان بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها قرار گرفتیم.

استاندار بوشهر تصریح کرد: تعدادی از پروژه‌هایی که امروز در تنگستان و دشتستان مورد بازدید قرار گرفتند، در هفته دولت و تعدادی نیز در دهه فجر امسال و همچنین برخی پروژه‌ها در سال آینده مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.

او یادآور شد: امروز از ۴ محور مواصلاتی که در حوزه اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قرار دارند، بازدید کردیم که با وجود محدودیت‌های اعتباری و مالی، لکن پروژه‌ها فعال و از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار هستند.

زارع ابراز کرد: تکمیل این پروژه‌ها، گامی ارزشمند در افزایش سطح ایمنی جاده‌های استان و جلوگیری از تلفات جانی است که امیدوارم رضایت‌مندی مردم را فراهم کند.

او اضافه کرد: امروز ۲ پروژه مهم سدسازی شامل سد باهوش تنگستان و سد دهرود دشتستان نیز مورد بازدید قرار گرفتند که هر دو پروژه فعال هستند و برای تأمین منابع مالی این طرح‌ها از اعتبارات ملی و استانی و ظرفیت ماده ۵۶ و سایر ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌شود.

استاندار بوشهر با بیان اینکه پروژه‌های تأمین آب شرب مردم، از جمله طرح‌های اولویت‌دار استان در شهرستان‌های مختلف هستند، گفت: امروز از ۲ پروژه مخزن آب در کلمه و تنگ ارم در بخش‌های بوشکان و ارم، بازدید کردیم که از پیشرفت فیزیکی نسبتاً مناسبی برخوردار هستند.

زارع افزود: دولت چهاردهم برای بهبود وضعیت رفاه و آسایش آحاد جامعه تلاش می‌کند و در استان بوشهر نیز با تمام وجود برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و رضایت‌مندی مردم گام برمی‌داریم.

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کد خبر 1405042501794
وحید امیری
دبیر مرضیه امیری

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