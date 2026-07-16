به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ارسلان زارع عصر چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ در بازدید از پروژه‌های شاخص عمرانی شهرستان‌های تنگستان و دشتستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با وجود گرمای زیاد و سختی شرایط کار، لکن پروژه‌های عمرانی در استان بوشهر، در ساعات پایانی شب و همچنین ابتدای روز، فعال هستند و امروز از ۸ پروژه مهم و اولویت‌دار در ۲ شهرستان دشتستان و تنگستان بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها قرار گرفتیم.

استاندار بوشهر تصریح کرد: تعدادی از پروژه‌هایی که امروز در تنگستان و دشتستان مورد بازدید قرار گرفتند، در هفته دولت و تعدادی نیز در دهه فجر امسال و همچنین برخی پروژه‌ها در سال آینده مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.

او یادآور شد: امروز از ۴ محور مواصلاتی که در حوزه اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قرار دارند، بازدید کردیم که با وجود محدودیت‌های اعتباری و مالی، لکن پروژه‌ها فعال و از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار هستند.

زارع ابراز کرد: تکمیل این پروژه‌ها، گامی ارزشمند در افزایش سطح ایمنی جاده‌های استان و جلوگیری از تلفات جانی است که امیدوارم رضایت‌مندی مردم را فراهم کند.

او اضافه کرد: امروز ۲ پروژه مهم سدسازی شامل سد باهوش تنگستان و سد دهرود دشتستان نیز مورد بازدید قرار گرفتند که هر دو پروژه فعال هستند و برای تأمین منابع مالی این طرح‌ها از اعتبارات ملی و استانی و ظرفیت ماده ۵۶ و سایر ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌شود.

استاندار بوشهر با بیان اینکه پروژه‌های تأمین آب شرب مردم، از جمله طرح‌های اولویت‌دار استان در شهرستان‌های مختلف هستند، گفت: امروز از ۲ پروژه مخزن آب در کلمه و تنگ ارم در بخش‌های بوشکان و ارم، بازدید کردیم که از پیشرفت فیزیکی نسبتاً مناسبی برخوردار هستند.

زارع افزود: دولت چهاردهم برای بهبود وضعیت رفاه و آسایش آحاد جامعه تلاش می‌کند و در استان بوشهر نیز با تمام وجود برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و رضایت‌مندی مردم گام برمی‌داریم.

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