توزیع ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار در استان بوشهر

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ارسلان زارع شامگاه پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با تأکید بر لزوم مدیریت هوشمندانه منابع مالی، اولویت اصلی استان را تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و افزایش بهره‌وری عنوان کرد.

استاندار بوشهر در این نشست با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۵ متناسب با شرایط کشور و پیش‌بینی منابع درآمدی به‌صورت انقباضی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی، تصمیم‌گیری‌ها در این شورا باید بر پایه واقعیت‌های موجود کشور، عدالت، کارآمدی و آینده‌نگری اتخاذ شود.

رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر با اشاره به اینکه استان در جذب اعتبارات تملک دارایی‌ها از رشد قابل‌توجهی برخوردار بوده و رتبه نخست را کسب کرده است، تصریح کرد: اعتبارات باید به سمت پروژه‌هایی هدایت شود که بیشترین اثر را در بهبود کیفیت زندگی مردم، رونق تولید، اشتغال‌زایی و افزایش تاب‌آوری استان داشته باشند.

زارع تأکید کرد: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی مناسب و پرداخت مطالبات پیمانکاران در اولویت قرار دارد و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید از تعریف هرگونه پروژه جدید پرهیز کنند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه مدیریت توسعه نیازمند گزارش‌دهی مستمر و شفافیت در عملکرد است، افزود: از مدیران دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود علاوه بر استفاده بهینه از اعتبارات استانی، برای جذب اعتبارات ملی، بهره‌گیری از مسئولیت‌های اجتماعی صنایع، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سایر ظرفیت‌های تأمین مالی تلاش مضاعفی داشته باشند.

او همچنین بر لزوم رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و آمایش سرزمین در تمامی برنامه‌ریزی‌ها تأکید کرد.

لازم به ذکر است اعتبارات استان بوشهر در سال ۱۴۰۵ از محل منابع مختلف حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. این بودجه در راستای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، تولیدی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی و با هدف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام برای تقویت سرانه‌های درمانی، بهبود شرایط حمل‌ونقل و ارتقای فضاهای آموزشی و فرهنگی توزیع خواهد شد.

بر اساس شاخص‌های توسعه‌یافتگی، این منابع مالی میان شهرستان‌های ۱۰‌گانه استان بوشهر توزیع شده است.

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