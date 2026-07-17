تدوین برنامه اعزام زائران اربعین حسینی استان بوشهر

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد رستمی امروز جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسهیل تردد زائران اربعین حسینی (ع) اظهار کرد: سال گذشته در ایام اربعین، مجموعاً ۲۵ هزار و ۸۰۷ زائر از طریق ناوگان حملونقل عمومی استان بوشهر و عمدتاً به مقصد مرز شلمچه جابهجا شدند که برنامهریزیها برای ارائه خدمات بهتر در سال جاری در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر از برنامهریزی برای تسهیل تردد زائران اربعین حسینی (ع) و بسیج ظرفیتهای حمل و نقل استان خبر داد.
او با تشریح اقدامات ستادی این ادارهکل افزود: علاوه بر برگزاری مستمر جلسات تخصصی حملونقل و سوخت، نشستهای هماهنگی متعددی با شرکتهای حملونقل مسافر و انجمنهای صنفی برگزار شده است. همچنین به منظور تکریم زائران، استقرار میز خدمت در پایانههای مسافری و اعزام کارشناسان این ادارهکل به مرزهای شلمچه و مهران برای نظارت بر ارائه خدمات، عملیاتی شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر با تأکید بر اینکه ایمنی محورهای منتهی به مرز شلمچه اولویت اصلی این ادارهکل است، تصریح کرد: با هدف به حداقل رساندن مخاطرات جادهای، اقداماتی نظیر لکهگیری، روکش آسفالت، خطکشی، تعمیرات روشنایی و نصب علائم ایمنی و انتظامی در کریدورهای اصلی انجام شده است.
رستمی ادامه داد: علاوه بر آمادهباش کامل مراکز معاینه فنی و راهدارخانهها و برگزاری جلسات هماهنگی با مدیران مجتمعهای خدماتی رفاهی، گشتهای راهداری بهصورت شبانهروزی در محورهای مواصلاتی استان مستقر خواهند بود تا امنیت تردد زائران تضمین شود.
او در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به مصوبه ستاد مرکزی اربعین مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان صنایع، گفت: مکاتبات لازم با منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس انجام شده است. طبق برنامهریزیها، انتظار ما اختصاص حداکثر ظرفیت ناوگان اتوبوسی این صنایع برای اعزام زائران است تا کمبود احتمالی ناوگان عمومی در ایام اوج سفر جبران شود.
رئیس کمیته حملونقل و سوخت ستاد اربعین استان بوشهر درباره تسهیل سوخترسانی به ناوگان حملونقل اظهار داشت: در این راستا تعیین جایگاههای ویژه سوخت ناوگان اتوبوسی (دارای کارت آزاد) در مسیرهای تردد به سمت مرز شلمچه، پیشنهاد افزایش سقف سوختگیری روزانه به ۴۰۰ لیتر و تخصیص سوخت تنخواه تشویقی برای ناوگان فعال در این ایام در دستور کار قرار دارد تا وقفهای در خدماترسانی به زائران رخ ندهد.
او تأکید کرد: تمامی خدماترسانیها و نرخهای کرایه بر اساس مصوبات ابلاغی کشوری انجام خواهد شد و نظارت دقیق بر رعایت نرخهای مصوب از سوی شرکتهای حملونقل مسافر، از برنامههای نظارتی این کمیته در ایام اربعین خواهد بود.
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