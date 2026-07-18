به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی، روز پنج‌شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ در جریان بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار از تنها آسباد شهرستان بیرجند، با تأکید بر لزوم احیای این مجموعه، اظهار کرد: وجود هم‌زمان آسباد، آسیاب آبی و فضاهای اقامتی در یک مجموعه، ویژگی منحصربه‌فردی است که این اثر را در سطح منطقه شاخص کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، با اشاره به تلاش‌های مستمر برای ثبت جهانی آسبادهای ایران، تصریح کرد: با توجه به در جریان بودن فرآیند تنظیم پرونده جهانی، رفع مداخلات در حریم این اثر و جلوگیری از آسیب‌های محیطی از جمله تردد کامیون‌های حمل نخاله و تخلیه پسماند در حریم درجه یک و منظری این مجموعه، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

او افزود: موقعیت مکانی آسباد شمس‌آباد در مجاورت جاده اصلی و مسیر روستاهای ییلاقی، زمینه مناسبی را برای ایجاد یک بسته جامع گردشگری فراهم کرده است.

محمدعلی بزرگمهر، کارشناس میراث‌فرهنگی استان خراسان جنوبی ضمن تبیین ویژگی‌های فنی این بنا، توضیح داد: آسباد شمس‌آباد از نظر ساختار از الگوی آسبادهای طبس‌مسینا تبعیت می‌کند. تمایز این مجموعه، کارکرد دوگانه آن است؛ به‌طوری که آسباد در فصول گرم و آسیاب آبی (با بهره‌گیری از آب قنات شمس‌آباد) در فصول سرد سال فعال بوده و این توازن فنی، اهمیت این اثر را دوچندان کرده است.

ورود بخش خصوصی؛ کلید باززنده‌سازی بنا

محمد فرهادی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی نیز در این بازدید با تأکید بر رفع تعارض‌ها حریم این مجموعه به محوریت فرمانداری بیرجند، گفت: با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی، راهبرد اصلی ما، فراهم‌سازی زمینه مشارکت بخش خصوصی برای تبدیل این محدوده به یک مرکز تاریخی- تفریحی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی استان این است که ابتدا با تأمین اعتبارات دولتی، فرآیند مرمت و احیای قنات و بازسازی آسباد انجام پذیرد تا با تکمیل زیرساخت‌ها، زمینه لازم برای ورود سرمایه‌گذاران و تعریف یک بسته گردشگری موفق مهیا شود.

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