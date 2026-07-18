به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی حق‌پناه، با اعلام خبر جانمایی تابلوهای راهنمای مسیر در روستای هدف گردشگری چنشت، گفت: این عملیات با حضور معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، پیمانکار پروژه، دهیار و رئیس شورای اسلامی روستای چنشت روز جمعه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ انجام شد تا ضمن بررسی دقیق میدانی، بهترین نقاط برای نصب تابلوهای راهنما تعیین شود.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه با تأکید بر اهمیت استانداردهای گردشگری در مسیر جهانی‌شدن، اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی میدانی، انتخاب بهترین نقاط نصب تابلوها و هماهنگی برای اجرای دقیق و استاندارد این پروژه صورت گرفت تا ضمن هدایت مناسب گردشگران، هویت تاریخی و فرهنگی روستای چنشت به شکلی شایسته معرفی شود.

او با تأکید بر اهمیت ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در مسیر ثبت جهانی این روستا، خاطرنشان کرد: نصب تابلوهای راهنمای مسیر یکی از اقدامات مؤثر در ارتقای خدمات‌رسانی به گردشگران، ساماندهی مسیرهای دسترسی و معرفی ظرفیت‌های ارزشمند روستای هدف گردشگری چنشت است.

حق‌پناه در پایان با قدردانی از تعامل و همکاری نزدیک دهیاری، شورای اسلامی روستا و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، خاطرنشان کرد: با تداوم این اقدامات، زمینه معرفی هرچه بهتر روستای چنشت در سطح ملی و بین‌المللی و تحقق اهداف پرونده ثبت جهانی آن فراهم شود.

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