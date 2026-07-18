به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید احمد برآبادی، در دیدار با نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی، شامگاه پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ ضمن قدردانی از حمایتهای مستمر مصطفی نخعی، اظهار کرد: طی سال گذشته اقدامات شاخصی در راستای تقویت ساختار اداری شهرستانها و توسعه حوزههای سهگانه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی صورت گرفته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی، با اشاره به سرعت گرفتن روند تکمیل پروندههای ثبت جهانی آسبادها و روستای گردشگری چنشت، تصریح کرد: تحقق ثبت جهانی، یک پروژه فرابخشی است؛ لذا دستگاههای اجرایی مسئول در حوزه زیرساخت باید در اسرع وقت به تعهدات خود عمل کنند تا شاهد توفیق در این مسیر باشیم.
او در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ابنیه تاریخی شهرستانهای تحت پوشش اشاره کرد و گفت: توافقاتی با مالک قلعهباغ تاریخی مود صورت گرفته و امیدواریم در آیندهای نزدیک، این اثر ارزشمند برای بازدید عمومی و انتفاع اقتصادی اهالی آماده بهرهبرداری شود.
برآبادی همچنین از صدور مجوز کاوش باستانشناسی قلعه نهبندان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: پس از پایان عملیات کاوش و مرمت، این قلعه به یکی از مقاصد اصلی گردشگران تبدیل شود.
تقدیر از اقدامات میراثفرهنگی و تعهد به پیگیریهای اداری
مصطفی نخعی، نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار، اقدامات ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی را در پروندههای ثبت جهانی ارزشمند دانست و گفت: کمیته تخصصی ویژهای به دبیری ادارهکل میراثفرهنگی برای پیگیری موضوع ثبت جهانی چنشت تشکیل شده است؛ با این حال، سایر دستگاههای متولی باید برای جلوگیری از هرگونه خلاء و کمبودی، با جدیت پای کار بیایند.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای ارتقای ساختار اداری این اداره در شهرستان نهبندان، افزود: موضوع تبدیل نمایندگی نهبندان به اداره میراثفرهنگی در آستانه نهایی شدن است و با رایزنیهای لازم در سازمان اداری و استخدامی کشور در تهران، این موضوع تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد تا شاهد تقویت بدنه کارشناسی و اداری این شهرستان باشیم.
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