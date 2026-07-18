بهگزارش خبرنگار میراثآریا، رحمت قربانی پنجشنبه ۲۵تیر ۱۴۰۵ گفت: در راستای حمایت از سرمایهگذاران و تسریع در توسعه زیرساختهای گردشگری، بخشدار مرکزی نکا، به همراه جمعی از مسئولان از تعدادی از طرحهای گردشگری این شهرستان بازدید کردند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نکا اظهار کرد: در این بازدید، وضعیت پیشرفت پروژهها، نیازهای زیرساختی و چالشهای پیش روی سرمایهگذاران مورد بررسی قرار گرفت و درباره راهکارهای رفع موانع اداری و تسهیل فرآیند اجرای طرحها گفتوگو شد.
او افزود: شناسایی فرصتهای جدید سرمایهگذاری در حوزه گردشگری و صنایعدستی و ایجاد بستر مناسب برای حضور سرمایهگذاران از دیگر محورهای این بازدید بود.
قربانی با تأکید بر ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی این شهرستان تصریح کرد: تلاش میکنیم با حمایت مستمر مسئولان و همکاری بخش خصوصی، زمینه شکوفایی علمی، اصولی و اصیل ظرفیتهای گردشگری نکا فراهم شود و این ظرفیتها در مسیر توسعه پایدار و اشتغالزایی به کار گرفته شوند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نکا خاطرنشان کرد: اداره میراثفرهنگی شهرستان نکا از سرمایهگذاران این حوزه حمایت کرده و رفع موانع پیش روی آنان را از اولویتهای خود میداند تا زمینه رونق گردشگری و توسعه اقتصادی منطقه بیش از پیش فراهم شود.
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