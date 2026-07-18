معافیت گمرکی برای تجهیزات و خودروهای گردشگری

علی‌اصغر شالبافیان روز پنجشنبه ۲۵ تیر۱۴۰۵ در حاشیه نشست «تسهیل و رفع موانع سرمایه‌گذاری گردشگری استان مازندران» در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به رویکرد جدید دولت برای حمایت از بخش خصوصی اظهار کرد: مجموعه‌ای از مشوق‌های قانونی و تسهیلاتی برای تسریع روند سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری طراحی و اجرایی شده است تا موانع پیش روی سرمایه‌گذاران کاهش یابد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به یکی از مهم‌ترین چالش‌های گذشته سرمایه‌گذاران، یعنی هزینه‌های تغییر کاربری اراضی کشاورزی، گفت: پیش از این، سرمایه‌گذاران پس از دریافت مجوزهای لازم نیز با پرداخت عوارض سنگین مواجه بودند؛ به‌گونه‌ای که در برخی پروژه‌ها این هزینه‌ها اجرای طرح را از نظر اقتصادی با مشکل روبه‌رو می‌کرد. با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی، عوارض تغییر کاربری برای طرح‌های گردشگری به طور کامل حذف شده است.

او افزود: در کنار این اقدام، روند کاهش عوارض ساختمانی تأسیسات گردشگری نیز در شهرهای مختلف کشور در حال اجراست و تاکنون ۹۱ شهر به این طرح پیوسته‌اند. در برخی شهرها نیز تخفیف‌های قابل توجه و امکان تقسیط عوارض پس از بهره‌برداری برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است.

شالبافیان با اشاره به ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: بر اساس بند «ب» ماده ۸۳ این قانون، واردات تجهیزات مورد نیاز صنعت گردشگری با تعرفه صفر گمرکی امکان‌پذیر شده است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: تجهیزات تخصصی هتلینگ، آسانسورها و پله‌برقی‌های ویژه، تجهیزات شهربازی و آکواریوم، ناوگان حمل‌ونقل گردشگری شامل ون، اتوبوس، میدل‌باس و خودروهای دو دیفرانسیل آفرود، همچنین تجهیزات تفریحات دریایی و مارینا از جمله اقلامی هستند که مشمول این معافیت شده‌اند.

او گفت: برای جلوگیری از استفاده خارج از هدف این خودروها، با همکاری پلیس راهور، پلاک اختصاصی گردشگری طراحی شده است تا این ناوگان صرفاً در مسیر توسعه صنعت گردشگری کشور فعالیت کند.

شالبافیان همچنین از رفع محدودیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری در حاشیه سدها خبر داد و اظهار کرد: با اصلاح اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای در هیئت وزیران، زمینه برای بهره‌برداری گردشگری از ظرفیت پهنه‌های آبی فراهم شده است و به‌زودی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در این بخش معرفی خواهد شد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان از سرمایه‌گذاران خواست در صورت مواجهه با مشکلات مربوط به واردات، ترخیص تجهیزات یا پیگیری پرونده‌های سرمایه‌گذاری، موارد خود را برای بررسی و پیگیری مستقیم به مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی اعلام کنند.

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