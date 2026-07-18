بهگزارش خبرنگار میراثآریا، عاطفه شعبانی شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ از برگزاری دوره آموزشی نساجی سنتی ویژه کودکان ۷ تا ۱۳ سال خبر داد.
این دوره با هدف آشنایی نسل کودک و نوجوان با هنرهای سنتی، حفظ و انتقال میراث ناملموس و تقویت خلاقیت و مهارتآموزی کودکان، برگزار میشود.
معاون صنایعدستی مازندران افزود: شرکتکنندگان در این دوره با مبانی نساجی سنتی، ابزارها و شیوههای اولیه بافت آشنا شده و به صورت عملی آموزش خواهند دید.
شعبانی با تأکید بر اهمیت آموزش صنایعدستی از سنین پایین اظهار کرد: آشنایی کودکان با هنرهای بومی و سنتی، نقش مؤثری در حفظ هویت فرهنگی و تربیت نسل آینده علاقهمند به صنایعدستی دارد.
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