به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عاطفه شعبانی شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ از برگزاری دوره آموزشی نساجی سنتی ویژه کودکان ۷ تا ۱۳ سال خبر داد.

این دوره با هدف آشنایی نسل کودک و نوجوان با هنرهای سنتی، حفظ و انتقال میراث ناملموس و تقویت خلاقیت و مهارت‌آموزی کودکان، برگزار می‌شود.

معاون صنایع‌دستی مازندران افزود: شرکت‌کنندگان در این دوره با مبانی نساجی سنتی، ابزارها و شیوه‌های اولیه بافت آشنا شده و به صورت عملی آموزش خواهند دید.

شعبانی با تأکید بر اهمیت آموزش صنایع‌دستی از سنین پایین اظهار کرد: آشنایی کودکان با هنرهای بومی و سنتی، نقش مؤثری در حفظ هویت فرهنگی و تربیت نسل آینده علاقه‌مند به صنایع‌دستی دارد.

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