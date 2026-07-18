به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رحمت قربانی شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ در بازدید از کارگاه‌های صنایع‌دستی این شهرستان با تأکید بر حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان اظهار کرد: اداره میراث‌فرهنگی تنها نقش نظارتی ندارد، بلکه وظیفه خود می‌داند به عنوان حامی و تسهیل‌گر در کنار هنرمندان باشد و برای رفع مشکلات آنان برنامه‌ریزی و اقدام کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نکا با اشاره به گفت‌وگو با هنرمندان و بررسی مسائل و نیازهای آنان افزود: حضور میدانی در کارگاه‌های صنایع‌دستی فرصت مناسبی برای شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌های این حوزه و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر در راستای حمایت از تولیدکنندگان است.

او با بیان اینکه مهم‌ترین دغدغه بسیاری از هنرمندان، فروش محصولات است، گفت: برای رونق صنایع‌دستی باید از ظرفیت‌های نوین بازاریابی استفاده کرد و زمینه حضور تولیدکنندگان در بازارهای گسترده‌تر را فراهم ساخت.

قربانی توسعه فروش آنلاین و بهره‌گیری از زمینه‌های دیجیتال، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در سطح استان و کشور و تقویت ارتباط میان صنایع‌دستی و گردشگری را از مهم‌ترین راهکارهای افزایش فروش محصولات دانست و تصریح کرد: معرفی صنایع‌دستی نکا به عنوان سوغات و محصول فرهنگی شاخص منطقه، می‌تواند نقش مهمی در افزایش درآمد هنرمندان و رونق این بخش داشته باشد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نکا در پایان با قدردانی از تلاش هنرمندان در حفظ و انتقال هنرهای سنتی و فرهنگ بومی، تأکید کرد: این اداره با اجرای برنامه‌های حمایتی و فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای بازاریابی و عرضه محصولات، در کنار فعالان صنایع‌دستی خواهد بود و از همه ظرفیت‌های موجود برای بهبود چرخه تولید و فروش استفاده خواهد کرد.

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