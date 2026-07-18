۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹

رئیس اداره میراث‌فرهنگی نکا:

توسعه بازار فروش، اولویت حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی است

توسعه بازار فروش، اولویت حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی است

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نکا در بازدید از کارگاه‌های صنایع‌دستی این شهرستان گفت: رویکرد این اداره، حمایت، تسهیل‌گری و ایجاد زمینه‌های مناسب برای توسعه تولید و فروش محصولات هنرمندان است و تلاش می‌کنیم با تقویت بازاریابی، زمینه رونق اقتصادی فعالان این حوزه را فراهم کنیم.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رحمت قربانی شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ در بازدید از کارگاه‌های صنایع‌دستی این شهرستان با تأکید بر حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان اظهار کرد: اداره میراث‌فرهنگی تنها نقش نظارتی ندارد، بلکه وظیفه خود می‌داند به عنوان حامی و تسهیل‌گر در کنار هنرمندان باشد و برای رفع مشکلات آنان برنامه‌ریزی و اقدام کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نکا با اشاره به گفت‌وگو با هنرمندان و بررسی مسائل و نیازهای آنان افزود: حضور میدانی در کارگاه‌های صنایع‌دستی فرصت مناسبی برای شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌های این حوزه و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر در راستای حمایت از تولیدکنندگان است.

او با بیان اینکه مهم‌ترین دغدغه بسیاری از هنرمندان، فروش محصولات است، گفت: برای رونق صنایع‌دستی باید از ظرفیت‌های نوین بازاریابی استفاده کرد و زمینه حضور تولیدکنندگان در بازارهای گسترده‌تر را فراهم ساخت.

قربانی توسعه فروش آنلاین و بهره‌گیری از زمینه‌های دیجیتال، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در سطح استان و کشور و تقویت ارتباط میان صنایع‌دستی و گردشگری را از مهم‌ترین راهکارهای افزایش فروش محصولات دانست و تصریح کرد: معرفی صنایع‌دستی نکا به عنوان سوغات و محصول فرهنگی شاخص منطقه، می‌تواند نقش مهمی در افزایش درآمد هنرمندان و رونق این بخش داشته باشد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نکا در پایان با قدردانی از تلاش هنرمندان در حفظ و انتقال هنرهای سنتی و فرهنگ بومی، تأکید کرد: این اداره با اجرای برنامه‌های حمایتی و فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای بازاریابی و عرضه محصولات، در کنار فعالان صنایع‌دستی خواهد بود و از همه ظرفیت‌های موجود برای بهبود چرخه تولید و فروش استفاده خواهد کرد.

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کد خبر 1405042701876
ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

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