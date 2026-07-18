به گزارش خبرنگار میراث آریا، جشنواره نقالی و روایتگری آوان با همکاری موسسه فرهنگی و هنری رسالت اندیشه و هنر، معاونت فرهنگی شهرداری دزفول، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بسیج هنرمندان و انجمن هنرهای نمایشی دزفول به منصه ظهور خواهد رسید.

پاسداشت هنر اصیل نقالی و پرده‌خوانی و شناسایی افراد مستعد در حوزه نقالی و پرده‌خوانی از اهداف جشنواره نقالی و روایتگری آوان است.

پس از ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره، از بین آن‌ها تعدادی از آثار انتخاب می‌شوند. سپس آثار منتخب در قالب یک جشنواره بررسی خواهد شد و در نهایت به بهترین‌ها در بخش‌های مختلف از جمله نقالی سنتی، نقالی آیینی و مذهبی و بخش روایتگری معاصر جوایزی اهدا می‌شود.

آخرین مهلت ثبت نام و ارسال آثار ۱۵مرداد ۱۴۰۵ است و نتایج در روز ۲۵ مرداد سال جاری اعلام خواهد شد. همچنین تاریخ برگزاری جشنواره ۲۳ مرداد ماه تعیین شده است.

هنرمندان و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۱۵ مرداد سال جاری مطابق با شرایط اعلام‌شده در فراخوان، از طریق امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دزفول و تماس با شماره تلفن (۰۹۱۶۳۴۳۰۰۳)به دبیرخانه جشنواره«نقالی و روایتگری آوان»ارسال کنند.

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