به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن معصوم‌علیزاده شنبه ۲۷ تیر در آیین گشایش نمایشگاه «ایستاده در غبار» و رونمایی از لوح ثبت ملی میراث‌فرهنگی ناملموس «فرهنگ تجمع و مشارکت‌های خودجوش مردمی در دفاع از میهن»، اظهار کرد: این نمایشگاه در راستای دستور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و به‌ صورت همزمان در سراسر کشور برگزار شده است تا بخشی از آسیب‌ها و خسارت‌هایی که در نتیجه اقدامات و تجاوزهای دشمن آمریکایی و صهیونیستی به اماکن فرهنگی، تاریخی و زیرساخت‌های کشور وارد شده در معرض دید عموم قرار گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به اینکه ۲۰ تصویر در این نمایشگاه در معرض دید مخاطبان قرار گرفته است، افزود: بخشی از تصاویر به نمایش درآمده در این رویداد، روایتگر آسیب‌هایی است که به آثار، بناها و سرمایه‌های فرهنگی استان وارد شده و در کنار آن تلاش شده است تصویری روشن از ایستادگی مردم در برابر این تهدیدها به نمایش گذاشته شود.

او اضافه کرد: نمایشگاه ایستاده در غبار نشان می‌دهد که چگونه کشوری با پیشینه‌ای غنی و تمدنی چند هزار ساله، از گذشته تاکنون در برابر انواع هجمه‌ها و فشارها ایستاده و همچنان با تکیه بر هویت تاریخی و فرهنگی خود مسیر پیشرفت و پایداری را ادامه می‌دهد.

معصوم‌علیزاده با اشاره به نقش وحدت و همبستگی ملی در عبور از شرایط دشوار تصریح کرد: در بخش دیگری از این نمایشگاه، جلوه‌هایی از حضور و همراهی مردم در تجمعات و حرکت‌های مردمی که در سراسر کشور شکل گرفت به نمایش درآمده است، حرکت‌هایی که به نمادی از فرهنگ همدلی و انسجام ملی تبدیل شد و نشان داد ایرانیان هر زمان در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، توانسته‌اند اتفاقات بزرگ و ماندگاری را رقم بزنند.

معصوم‌علیزاده ادامه داد: ملت ایران با فرهنگی غنی، ریشه‌دار و مبتنی بر همبستگی اجتماعی رشد یافته است و امروز نیز وحدت ملی مهم‌ترین سرمایه کشور به شمار می‌رود، بنابراین حفظ این انسجام و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی موجود می‌تواند زمینه‌ساز عبور موفق از چالش‌ها و دستیابی به اهداف بزرگ ملی باشد.

او تصریح کرد: نمایشگاه ایستاده در غبار در روزهای ۲۷ و ۲۸ تیر در استانداری همدان پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود و از ۲۹ تیر تا دوم مرداد در مجموعه فرهنگی و تاریخی آرامگاه بوعلی‌سینا برای بازدید عموم دایر می‌شود، همچنین تلاش می‌شود این نمایشگاه در سایر دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و شهرستان‌ها نیز در معرض دید مردم قرار گیرد.

معصوم‌علیزاده تاکید کرد: برگزاری همزمان نمایشگاه «ایستاده در غبار» و رونمایی از لوح ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس «فرهنگ تجمع و مشارکت‌های خودجوش مردمی در دفاع از میهن» پیوندی معنادار میان میراث ملموس و ناملموس روزگار معاصر ایجاد کرده است، از یک سو تصاویر، آثار برجای‌مانده از جنگ را روایت می‌کنند و از سوی دیگر، ثبت ملی فرهنگ مشارکت و همدلی مردم از سرمایه‌های معنوی و اجتماعی این برهه تاریخی صیانت می‌کند، این دو رویداد در کنار یکدیگر، بیانگر آن هستند که در کنار حفظ بناها و اسناد، پاسداشت رفتارها، باورها و فرهنگ ایستادگی مردم نیز بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ایران به شمار می‌آید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه، فراتر از یک مجموعه عکس، تلاشی برای ثبت حافظه تاریخی جامعه و انتقال روایت مقاومت، همدلی و تاب‌آوری مردم به نسل‌های آینده است، حافظه‌ای که در قاب تصاویر، از رنج، امید، همبستگی و استمرار زندگی سخن می‌گوید.

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