معجزه آب در طارم؛ احیای قنات هزارساله روستای دستجرده و نجات ۲۰۰ هکتار باغ از خشکسالی

به گزارش میراث آریا، سید میکائیل موسوی ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: قنات هزارساله روستای دستجرده که پس از سالها خشکی و کمآبی، در آستانه نابودی قرار داشت، با تکیه بر همت مردم محلی و بهرهمندی از بارشهای اخیر، مجدداً جان گرفت و جریان آب در آن برقرار شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان با تأکید بر اهمیت این میراث ناملموس و زیرساختی افزود: این احیای موفقیتآمیز، تنها یک رویداد آبی نیست، بلکه نجات ۱۸۰ هکتار از باغات و مزارع این روستا از خطر نابودی در اثر خشکسالی است. این همت جهادی نه تنها امنیت آبی کشاورزان را در تابستان امسال تضمین کرد، بلکه میراث تاریخی منطقه را نیز از دست رفتن نجات داد.
او گفت: این رویداد، مستقیمترین تاثیر را بر گردشگری کشاورزی در این منطقه دارد، چرا که نجات ۱۸۰ هکتار از باغات، نه تنها امنیت معیشتی کشاورزان را تامین میکند، بلکه چشماندازهای سبز و جذاب منطقه را برای گردشگران نیز تضمین می کند.
موسوی تصریح کرد: احیای این زیرساخت تاریخی، گامی بزرگ در راستای حفظ میراث ناملموس و توسعه پایدار در منطقه طارم محسوب میشود.
انتهای پیام/
نظر شما