۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۲

زنجان، میزبان سفره جهانی حضرت رقیه (س)

زنجان، میزبان سفره جهانی حضرت رقیه (س)

هم‌زمان با آغاز ماه صفر، شهر زنجان در اقدامی آیینی و باشکوه، میزبان بزرگترین سفره نذری کشور با عنوان «سفره جهانی حضرت رقیه (س)» بود که با مشارکت پرشور مردم در منطقه اسلام‌آباد زنجان برپا شد.

به گزارش میراث آریا، سید میکائیل موسوی  روز شنبه ۲۷ تیرماه اظهار کرد: این آیین مذهبی که هر ساله در نخستین جمعه ماه صفر با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و نام حضرت رقیه (س) برگزار می‌شود، امسال نیز جلوه‌ای از ارادت قلبی و همدلی اهالی پایتخت شور و شعور حسینی را به نمایش گذاشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت حفظ آیین‌های سنتی و مذهبی افزود: این سفره نذری، تنها یک رویداد آیینی نیست؛ بلکه بخشی از میراث ناملموس و هویت فرهنگی زنجان است که با تار و پود باورهای دینی مردم گره خورده است.

او گفت: تبدیل شدن منطقه اسلام‌آباد به کانون اصلی این مراسم در سال‌های اخیر، نشان‌دهنده پویایی و جریان‌سازی فرهنگی در سطح محلات است. آنچه امروز شاهد بودیم، تجلی‌گاه پیوند میان نسل‌هاست؛ حضور کودکان و نوجوانان در کنار بزرگترها برای برپایی این سفره، ضامن انتقال فرهنگ عاشورایی به نسل‌های آینده است.

موسوی افزود: آیین برپایی سفره حضرت رقیه (س) در زنجان، هرساله با استقبال بیشتری نسبت به سال قبل برگزار شده و به یکی از شاخص‌های مهم در تقویم رویدادهای مذهبی استان زنجان تبدیل شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان با تأکید بر اینکه نباید صرفاً به ابعاد کمی و فیزیکی این رویداد نگریست، خاطرنشان کرد: اگرچه عنوان بزرگترین سفره نذری کشور بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای دارد، اما آنچه این حرکت را متمایز می‌کند، روحِ حاکم بر آن یعنی “همدلی و مشارکت مردمی” است. این رویداد زنجان را به عنوان یکی از پیشگامان برگزاری مجالس مذهبی و آیینی در ایام صفر معرفی کرده است.

او گفت: در این مراسم که با استقبال گسترده شهروندان زنجانی همراه بود، نوای گرم مداحان اهل‌بیت (ع) در فضای منطقه اسلام‌آباد طنین‌انداز شد. شرکت‌کنندگان با قرائت روضه و ذکر مصائب کاروان اسرا در شام، یاد و خاطره شهادت دردانه امام حسین (ع) را گرامی داشتند و با توزیع نذورات، جلوه‌ای از فرهنگ انفاق و ایثار را به تصویر کشیدند.

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کد خبر 1405042701914
زهرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

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