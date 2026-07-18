زنجان، میزبان سفره جهانی حضرت رقیه (س)

به گزارش میراث آریا، سید میکائیل موسوی روز شنبه ۲۷ تیرماه اظهار کرد: این آیین مذهبی که هر ساله در نخستین جمعه ماه صفر با هدف زنده نگهداشتن یاد و نام حضرت رقیه (س) برگزار میشود، امسال نیز جلوهای از ارادت قلبی و همدلی اهالی پایتخت شور و شعور حسینی را به نمایش گذاشت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت حفظ آیینهای سنتی و مذهبی افزود: این سفره نذری، تنها یک رویداد آیینی نیست؛ بلکه بخشی از میراث ناملموس و هویت فرهنگی زنجان است که با تار و پود باورهای دینی مردم گره خورده است.
او گفت: تبدیل شدن منطقه اسلامآباد به کانون اصلی این مراسم در سالهای اخیر، نشاندهنده پویایی و جریانسازی فرهنگی در سطح محلات است. آنچه امروز شاهد بودیم، تجلیگاه پیوند میان نسلهاست؛ حضور کودکان و نوجوانان در کنار بزرگترها برای برپایی این سفره، ضامن انتقال فرهنگ عاشورایی به نسلهای آینده است.
موسوی افزود: آیین برپایی سفره حضرت رقیه (س) در زنجان، هرساله با استقبال بیشتری نسبت به سال قبل برگزار شده و به یکی از شاخصهای مهم در تقویم رویدادهای مذهبی استان زنجان تبدیل شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی استان با تأکید بر اینکه نباید صرفاً به ابعاد کمی و فیزیکی این رویداد نگریست، خاطرنشان کرد: اگرچه عنوان بزرگترین سفره نذری کشور بازتاب رسانهای گستردهای دارد، اما آنچه این حرکت را متمایز میکند، روحِ حاکم بر آن یعنی “همدلی و مشارکت مردمی” است. این رویداد زنجان را به عنوان یکی از پیشگامان برگزاری مجالس مذهبی و آیینی در ایام صفر معرفی کرده است.
او گفت: در این مراسم که با استقبال گسترده شهروندان زنجانی همراه بود، نوای گرم مداحان اهلبیت (ع) در فضای منطقه اسلامآباد طنینانداز شد. شرکتکنندگان با قرائت روضه و ذکر مصائب کاروان اسرا در شام، یاد و خاطره شهادت دردانه امام حسین (ع) را گرامی داشتند و با توزیع نذورات، جلوهای از فرهنگ انفاق و ایثار را به تصویر کشیدند.
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