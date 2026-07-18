۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۶

شبکه گسترده کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در زنجان؛ حضور ۱۷ هزار عضو فعال در مسیر هویت‌بخشی به نسل جوان

شبکه گسترده کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در زنجان؛ حضور ۱۷ هزار عضو فعال در مسیر هویت‌بخشی به نسل جوان

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان زنجان گفت: کانون‌های هنری مساجد می‌توانند نقش مهمی در معرفی جاذبه‌های تاریخی و مذهبی زنجان ایفا کنند. برقراری هم‌افزایی میان این کانون‌ها و بخش گردشگری می‌تواند منجر به برگزاری رویدادهای فرهنگی-گردشگری در مجاورت بناهای تاریخی و مساجد شاخص استان شود.

به گزارش میراث آریا، محسن اسلامی روز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در حال حاضر ۱۶ هزار و ۹۸۷ نفر عضو کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان هستند. وی تأکید کرد که تمامی اطلاعات مربوط به اعضا و برنامه‌ها در سامانه «بچه‌های مسجد» ثبت شده است که این امر، بستری استراتژیک برای هم‌افزایی و برنامه‌ریزی مشترک میان دستگاه‌های اجرایی فراهم می‌کند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان زنجان با اشاره به ضرورت حفظ میراث ناملموس استان، بر نقش کانون‌های مساجد در آموزش آداب و رسوم، فرهنگ‌های محلی و زبان‌های بومی به کودکان و نوجوانان افزود: همکاری با سازمان میراث فرهنگی در این مسیر، می‌تواند به تقویت هویت فرهنگی و حفظ میراث معنوی زنجان در میان نسل‌های جدید کمک شایانی کند

 اسلامی بیان کرد: کانون‌های هنری مساجد می‌توانند نقش مهمی در معرفی جاذبه‌های تاریخی و مذهبی زنجان ایفا کنند. برقراری هم‌افزایی میان این کانون‌ها و بخش گردشگری می‌تواند منجر به برگزاری رویدادهای فرهنگی-گردشگری در مجاورت بناهای تاریخی و مساجد شاخص استان شود.

او خاطرنشان کرد: کانون‌های هنری مساجد می‌توانند نقش مهمی در معرفی جاذبه‌های تاریخی و مذهبی زنجان ایفا کنند. برقراری هم‌افزایی میان این کانون‌ها و بخش گردشگری می‌تواند منجر به برگزاری رویدادهای فرهنگی-گردشگری در مجاورت بناهای تاریخی و مساجد شاخص استان شود.

مدیر ستاد کانون‌های مساجد بیان کرد:  با حضور ۱۷ هزار عضو در ۴۱۵ کانون فعال استان، اکنون با یک شبکه سازمان‌یافته روبرو هستیم ثبت تمامی برنامه‌ها و اطلاعات اعضا در سامانه “بچه‌های مسجد”، گامی کلیدی برای تبدیل این فعالیت‌ها به یک جریان برنامه‌ریزی‌شده و قابل رقابت در سطح کشور است که می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های دستگاه‌های اجرایی باشد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042701925
زهرا محمدی
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha