به گزارش میراث آریا، محسن اسلامی روز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در حال حاضر ۱۶ هزار و ۹۸۷ نفر عضو کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان هستند. وی تأکید کرد که تمامی اطلاعات مربوط به اعضا و برنامهها در سامانه «بچههای مسجد» ثبت شده است که این امر، بستری استراتژیک برای همافزایی و برنامهریزی مشترک میان دستگاههای اجرایی فراهم میکند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای مساجد استان زنجان با اشاره به ضرورت حفظ میراث ناملموس استان، بر نقش کانونهای مساجد در آموزش آداب و رسوم، فرهنگهای محلی و زبانهای بومی به کودکان و نوجوانان افزود: همکاری با سازمان میراث فرهنگی در این مسیر، میتواند به تقویت هویت فرهنگی و حفظ میراث معنوی زنجان در میان نسلهای جدید کمک شایانی کند
اسلامی بیان کرد: کانونهای هنری مساجد میتوانند نقش مهمی در معرفی جاذبههای تاریخی و مذهبی زنجان ایفا کنند. برقراری همافزایی میان این کانونها و بخش گردشگری میتواند منجر به برگزاری رویدادهای فرهنگی-گردشگری در مجاورت بناهای تاریخی و مساجد شاخص استان شود.
او خاطرنشان کرد: کانونهای هنری مساجد میتوانند نقش مهمی در معرفی جاذبههای تاریخی و مذهبی زنجان ایفا کنند. برقراری همافزایی میان این کانونها و بخش گردشگری میتواند منجر به برگزاری رویدادهای فرهنگی-گردشگری در مجاورت بناهای تاریخی و مساجد شاخص استان شود.
مدیر ستاد کانونهای مساجد بیان کرد: با حضور ۱۷ هزار عضو در ۴۱۵ کانون فعال استان، اکنون با یک شبکه سازمانیافته روبرو هستیم ثبت تمامی برنامهها و اطلاعات اعضا در سامانه “بچههای مسجد”، گامی کلیدی برای تبدیل این فعالیتها به یک جریان برنامهریزیشده و قابل رقابت در سطح کشور است که میتواند مبنای تصمیمگیریهای دستگاههای اجرایی باشد.
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