به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیررضا یوسفیان امروز شنبه ۲۷ تیر 1405،در آیین گشایش نمایشگاه «ایستاده در غبار» و رونمایی از لوح ثبت ملی میراث‌فرهنگی ناملموس «فرهنگ تجمع و مشارکت‌های خودجوش مردمی در دفاع از میهن»، با بیان این مطلب اظهار کرد: شکل‌گیری این نمایشگاه حاصل تلاش مجموعه‌ای از فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و دست‌اندرکارانی است که با احساس مسئولیت، بخشی از واقعیت‌های امروز کشور و همچنین پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران را در معرض دید افکار عمومی قرار داده‌اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان افزود: در روزهای گذشته آمریکایی‌ها دویست و پنجاهمین سال شکل‌گیری کشور خود را جشن گرفتند، در حالی‌که ایران بر پایه مستندات تاریخی، پژوهش‌های علمی و شواهد تمدنی، دارای پیشینه‌ای بیش از شش هزار سال است و این سابقه تاریخی، جایگاه ویژه‌ای به این کشور در میان ملت‌های جهان بخشیده است.

او ادامه داد: اگر تاریخ مستند ایران را با عمر چند صد ساله برخی کشورها مقایسه کنیم، به‌خوبی درمی‌یابیم که تمدن ایرانی چه ریشه عمیق و ماندگاری دارد و همین پیشینه تاریخی سبب شده است که علی‌رغم همه تهدیدها، جنگ‌ها و هجمه‌هایی که در دوره‌های مختلف متوجه این سرزمین بوده، هویت فرهنگی و تاریخی ایران همچنان پابرجا بماند.

یوسفیان تصریح کرد: در جریان تهاجمات دشمن، آثار و بناهای تاریخی هدف قرار گرفته و خسارت‌هایی به آن‌ها وارد شده است، اما آنچه در حافظه تاریخی ملت‌ها ثبت می‌شود، فراتر از تخریب بناها و آثار فیزیکی است، تاریخ را نمی‌توان با حمله و تخریب از بین برد، ممکن است بخشی از آثار آسیب ببینند اما حقیقت تاریخی مخدوش نخواهد شد و در حافظه ملت‌ها باقی می‌ماند.

او عنوان کرد: این نمایشگاه تلاش می‌کند تصویری از ایستادگی ملت ایران را به نمایش بگذارد، بسیاری از قربانیان این حوادث، افرادی بودند که هیچ نقشی در میدان‌های نبرد نداشتند، همچون کودکان، دانش‌آموزان، مادران و خانواده‌هایی که در منازل خود حضور داشتند، قربانی خشونت و تجاوز شدند.

یوسفیان با اشاره به فراز و فرودهای تاریخی ایران گفت: ملت ایران در طول تاریخ خود حوادث و جنگ‌های بزرگی را پشت سر گذاشته است، هگمتانه، به‌عنوان یکی از کهن‌ترین مراکز تمدنی ایران، شاهد رخدادهای مهم تاریخی بوده و این سرزمین از تهاجم اسکندر گرفته تا حمله مغول و دیگر حوادث بزرگ تاریخی را تجربه کرده است، اما آنچه باعث ماندگاری ایران شده، باورها، فرهنگ و اعتقادات عمیق مردم این سرزمین است.

او تأکید کرد: ملت ایران در طول تاریخ نشان داده است که برای حفظ هویت، استقلال و تمامیت سرزمینی خود از جان گذشته و خون داده است، اما خاک، فرهنگ و شرافت خود را واگذار نکرده است، این واقعیتی مستند در تاریخ ایران است که نسل‌های مختلف آن را تجربه و روایت کرده‌اند.

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